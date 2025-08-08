Новости Крипто 08.08.2025 comment views icon

Вот это шляпа: главный атрибут собаки-мема Dogwifhat продали за $800 тыс.

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Вот это шляпа: главный атрибут собаки-мема Dogwifhat продали за $800 тыс.

Шиба-ину, одетый в вязаную шапочку, стал главным мемом 2019 года. На самом деле животное зовут Ачи, но из-за создания мемкоина Dogwifhat оно стало чаще ассоциироваться именно с этим прозвищем. Не секрет, что мемкоины сейчас не так популярны, как еще год-два назад. Возможно, по этой причине владелец Ачи решил продать на аукционе главный атрибут своего любимца.

Он выставил аксессуар Dogwifhat на продажу за 21,1 млн BTC, что стоит около $2,46 трлн. Но все же вязаную шапочку приобрели, хоть и не за эту, но все же огромную сумму. Основатель и генеральный директор платформы для запуска мемных монет Bags, известный как Финн, заявил, что хочет «вернуть шапку сообществу». И выложил за это 6,8 BTC ($792,696).

Аукцион состоялся на платформе Bitcoin ordinals Ordcity. Финн соревновался с двумя другими участниками торгов, известными как Gr3g и X:md96178.

Основатель Bags оценил атрибут Dogwifhat в $1 млрд. Он также утверждает, что купил шапочку, используя комиссии, связанные с токеном из Bags под названием Buy the Hat, плюс часть собственных денег. После успешной ставки Финн добавил шапочку к логотипу Bags. Токен Buy the Hat вырос на 292% и достиг рыночной капитализации $6,37 млн за 10 часов (а была она $1,62 млн).

На момент написания dogwifhat (WIF) немного подрос в цене — до $0.9578 (+2.66%).

