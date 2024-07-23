Возможен кинокроссовер Marvel и DC, «Дэдпул и Росомаха» не будет последним фильмом дуэта, — Кевин Файги

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Глава Marvel Studios Кевин Файги выразил осторожный интерес к крупнейшему возможному супергеройскому кроссоверу: Marvel против DC. Сейчас благоприятное время для этого — режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн является сопредседателем DC Studios.

«Я время от времени думаю об этом, как думал бы любой фанат. Я не знаю, когда это случится или как это случится. Но мы слишком долго говорили, чтобы я сказал: «Никогда! Мы никогда не сможем этого сделать». Мы никогда не скажем, что у нас нет планов. Я видел неофициальные снимки Супермена, которые выглядят круто. Так что он сосредотачивается на этом, а мы сосредотачиваемся на [«Дэдпуле и Росомахе»]», — сказал Файги Collider.

Пожалуй, не стоит ожидать в ближайшее время сотрудничества Супермена и Бэтмена с Алой ведьмой или Фантастической четверкой, но принципиально идея интересует руководителя студии. DC и Marvel неоднократно пересекались в комиксах, так что во встрече в кино нет ничего невозможного.

А вот на чье дальнейшее сотрудничество следует рассчитывать, так это на дуэт Хью Джекман и Райана Рейнольдса. Кевин Файги говорит, что «Дэдпул и Росомаха» может стать не последним совместным проектом персонажей:

«Это точно: «Давайте переживем это». Но пока мы сидим здесь и разговариваем, а фильм выйдет через неделю… Несомненно, было много дискуссий на тему: «Это было весело, то что нам делать дальше?».

Напомним, «Дэдпул и Росомаха» выйдет в украинских кинотеатрах 25 июля.

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Источник: Collider

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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