Первые отзывы о фильме «Дэдпул и Росомаха»: кроваво-веселое «любовное письмо Marvel к зрителям»

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Райан Рейнольдс и Хью Джекман показали премьеру своего фильма в Нью-Йорке в понедельник, а с ней появились первые реакции прессы и зрителей. И они чрезвычайно положительные, что можно считать мощным камбэком для Marvel, которая в прошлом году столкнулась с бешеной критикой после провалов последнего «Человека-муравья» и «Марвелов».

В отзывах журналисты называют фильм «любовным письмом Marvel к зрителям» и «шагом в правильном направлении», отмечая эпические камео в ленте и массу качественного юмора в сочетании со сценами жестокости. Вот несколько отзывов:

Дэвид Томпсон, директор: «»Дэдпул и Росомаха» одновременно «самый страшный» и самый смешной проект MCU, а Райан Рейнольдс и Хью Джекман вместе, как иконы, — это НЕВЕРОЯТНО. Это не идеальный, но захватывающий кинотеатральный опыт и шаг в правильном направлении для Marvel».

Шон Таджипур, Nerdtropolis:«»Дэдпул и Росомаха» меняет правила игры для MCU, поскольку это самый масштабный, самый смелый и самый крутой фильм киновселенной со времен «Войны бесконечности» и последних «Мстителей». Райан Рейнольдс и Хью Джекман — это лучший дуэт, которого мы все ждали!».

Эрик Дэвис, Фанданго: «Да, камео и сюрпризы эпические, а юмор, экшен, кровавые драки и удары невероятны… но это уважение и любовь к персонажам, которые побеждают».

В фильме «Дэдпул и Росомаха» Райан Рейнольдс появляется в третий раз в роли Уэйда Уилсона, а Хью Джекман наконец возвращается как культовый персонаж Людей Икс после «Логана» 2017 года.

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По прогнозам, «Дэдпул и Росомаха» должен стать огромным хитом для студии и ожидается, что на момент дебюта, фильм соберет $165 млн (самый высокий старт для рейтинга R). В Украине фильм стартует в прокате 25 июля.

Источник: Variety, The Hollywood Reporter

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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