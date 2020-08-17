ОБНОВЛЕНО: Временная лицензия Huawei истекла, что ставит под угрозу поддержку сервисов Google на старых смартфонах компании





На протяжении более одного года Huawei и её партнеры в США получали временную лицензию, которая позволяла им сотрудничать и поддерживать торговые отношения. Эта лицензия продлевалась несколько раз, но с 14 августа срок её действия истёк, она не получила очередного продления, и теперь многие старые мобильные устройства китайской компании остались в подвешенном состоянии.

Любые смартфоны, выпущенные до 16 мая 2019 года, по-прежнему могут получать обновления безопасности от Google и общие обновления приложений Google, но есть одна загвоздка. Если по какой-либо причине Huawei нарушит совместимость с приложениями Google во время обновления своего ПО, Google не сможет сотрудничать с китайской компанией с целью решения этой проблемы.

Также существует вероятность другой проблемы. Скорее всего, Huawei не сможет распространять приложения Google с будущими обновлениями прошивки даже для устройств, выпущенных до 16 мая 2019 года. Дело в том, что Google должна сертифицировать каждое обновление, которое выпускает Huawei. А из-за торговых ограничений и отсутствия лицензии Google не сможет этого сделать. Таким образом, существует вероятность, что старые устройства китайской компании останутся без поддержки Google.

Пока что ни чиновники Министерства торговли США, ни представители Huawei не прокомментировали данную ситуацию и не рассказали, следует ли ожидать очередного продления генеральной лицензии. Ниже приводим полный текст официального заявления Huawei по повода завершения срока действия лицензии.

Обращение Huawei об окончании действия Временной Генеральной Лицензии

Вызовы и нынешняя ситуация стали движущей силой ускоренного роста Huawei. Успешные результаты работы во втором квартале 2020 года доказывают, что компания находится на правильном пути. По данным Canalys, во втором квартале 2020 года Huawei впервые поставила больше смартфонов, чем любая другая компания в мире. Один из крупнейших исследовательских институтов сообщает, что во втором квартале 2020 года Huawei увеличила свою долю рынка в регионе CEE & Nordics до 19,9% по сравнению с 19,6% в первом квартале 2020 года и 19,5% в четвертом квартале 2019 года. В Украине Huawei стабильно, как и ранее, в ТОП-3 по продажам смартфонов. Huawei остается преданной своей стратегии развития экосистемы «1+8+N» для совместной работы нескольких устройств. Компания продолжает развивать Huawei Mobile Service и AppGallery, которыми пользуются уже 700 млн пользователей глобально. По данным одной из ведущих исследовательских компаний, в июне 2020 года глобальные продажи смартфонов с HMS составили 30% от общих показателей. В Украине экосистема HMS также растет — количество активных пользователей в месяц (MAU) платформы AppGallery в Украине достигла 699 тыс. Около 70% всех смартфонов Huawei, которые сейчас продаются в Украине, это HMS-смартфоны. Магазин AppGallery предлагает 18 категорий приложений, которые охватывают все потребности пользователей — от развлечений до образования и бизнеса. Кроме того, Huawei предлагает виджет Petal Search на базе поисковой системы Petal —эффективный способ находить и загружать приложения. Huawei отмечает, что сейчас для всех пользователей устройств Huawei ничего не изменится: Устройства с Google Mobile Services:

Huawei будет продолжать предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру. Ваши приложения будут продолжать работать без изменений

Сервисы Google и те, которые не относятся к Google, такие как Facebook, YouTube, Instagram и другие будут продолжать работать.

В дальнейшем вы будете получать обновления Google Play и обновления от 3х сторон

В дальнейшем вы будете получать обновления безопасности

Ваши данные защищены

Ваш телефон будет работать как всегда, когда вы путешествуете между странами и во время перезагрузки, или сброса к заводским настройкам. Устройства с Huawei Mobile Services: по-прежнему работают на открытой платформе Android. Магазин AppGallery предлагает 18 категорий приложений, которые охватывают все потребности пользователей — от развлечений до образования и бизнеса. Кроме того, Huawei предлагает виджет Petal Search на базе поисковой системы Petal — эффективный способ находить и загружать приложения. Android: все смартфоны и планшеты Huawei по-прежнему работают на платформе Android. В нынешних динамично меняющихся условиях мы ожидаем, что современные технологические решения не только удовлетворят потребности пользователей, но и опередят их. Huawei прилагает все усилия, чтобы соответствовать этим потребностям, и разрабатывает инновационные продукты и решения в интересах конечных пользователей. На данный момент компания доказала всему миру, что нет ничего невозможного, если вы прилагаете максимум усилий для достижения успеха и не останавливаетесь в открытии новых технологий.

Источник: gsmarena