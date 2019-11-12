ВРУ поддержала законопроект 2051-1 об ограничении использования полиэтиленовых пакетов в Украине





Верховная Рада Украины наконец проголосовала за законопроект, предусматривающий ограничение использования пластиковых пакетов в стране. Напомним, первый законопроект на эту тему был подан ещё в январе 2019 года. Затем в сентябре к этой идее вернулись депутаты уже XI созыва, когда был внесён новый законопроект. Позже идея получила поддержку правительства. А сегодня ВРУ подтвердила свою приверженность экологическим инициативам и поддержала идею уменьшения количества использования пластиковых пакетов на территории Украины. За законопроект 2051-1 проголосовали 365 депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов. В то же время в странах ЕС этот показатель приближается в среднем к 90 используемым пакетам. При этом в Украине только около 6% от общего числа использованных человеком пакетов в год направляются на переработку.

Согласно документу, с 1 января 2022 года в Украине вводится запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм.

Вместе с тем, это ограничение не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлёгкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учётом боковых складок), длиной до 450 мм (с учётом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Законопроект также регулирует использование биоразлагаемых пакетов. Авторы законопроекта 2051-1 поясняют, что недостаточное законодательное регулирование в Украине привело к коллизии: потребители вводятся в заблуждение и считают, что пакет, который они покупают, не вредит окружающей среде. Но на самом деле разложение оксо-биоразлагаемого пакета создает миллионы микроскопических частиц пластика, которые не исчезают, поэтому продвижение таких пакетов под видом «экологически чистых» вводит потребителей в заблуждение.

Потому законопроект также предлагает запретить:

распространение оксо-разлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года;

склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов.

Кроме того, планируется ввести обязательную маркировку биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии с Национальным стандартам ДСТУ EN 14995:2018, ДСТУ EN 13432:2015, а также стимулировать производство биоразлагаемых пластиковых пакетов.

За нарушение норм закона предусматривается ответственность.

Источник: «Украинская правда»