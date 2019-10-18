Кабмин поддержал предложенный ВРУ запрет на использование пластиковых пакетов в Украине и начал разработку законопроекта о запрете одноразовых изделий из пластика





В конце сентября текущего года в Верховную Раду Украины внесли законопроект №2051-1, предлагающий запретить реализацию пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксо-разлагаемых пластиковых пакетов на территории Украины с 1 января 2022 года. На этой неделе законопроект рассмотрели на профильном Комитете по вопросам экологической политики и природопользования и согласовали его.

В свою очередь Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддержало ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины, а также объявило о разработке закона о запрете одноразовых изделий из пластика.

По мнению профильного комитета, в объектах розничной торговли и объектах общественного питания стоит запретить распространять сверхлегкие пластиковые пакеты, легкие и оксо-биоразлагаемые. Но есть исключение в виде сверхлегких пластиковых пакетов определенных размеров, которые можно будет использовать как первичную упаковку для свежей рыбы и мяса, льда, а также сыпучих продуктов. Пластиковые пакеты, которые не соответствуют установленным законом требованиям, должны быть утилизированы, но не за счет производителя, а за счет того, кто их приобрел для торговли.

Следить за выполнением закона будут центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Этот орган обязан сообщать субъектам хозяйствования, которые распространяют пластиковые пакеты, о рассмотрении дел о нарушении ими требований законодательства не менее чем за пять рабочих дней до даты рассмотрения дела.

Отметим, что правительства 33 стран мира уже ввели полный запрет, а еще 53 страны — частичный запрет или крупный налог на использование пластиковых пакетов. Первым запрет ввели в Сингапуре, где в начале 2000-х годов произошли масштабные наводнения, вызванные «пластиковым загрязнением». В Англии, например, используются пакеты, которые разлагаются от 20 суток до 4 лет с минимальным ущербом для окружающей среды. А вот Дания ввела высокие налоги на раздачу в магазинах пластиковых пакетов, что на 90% снизило их использование. В свою очередь в Финляндии решили разместить в торговых сетях автоматы для сбора пластиковых пакетов и отправлять их на переработку.

Напомним, что еще в 2017 году Киевсовет призвал Верховную Раду Украины полностью запретить использование и продажу полиэтиленовых пакетов. В начале 2019 года депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте, который должен был ввести ограничения на использование пластиковых пакетов в Украине.

Источник: КабМин Украины