Все модели iPhone 12 получат плоскую фронтальную панель — без эффекта 2.5D

Как ожидается, все новые модели iPhone 12 получат новый дизайн. Ранее говорилось о наследовании особенностей дизайна iPad Pro 2020 года, что предусматривает использование более плавных граней. Это также может привести к тому, что Apple решит оснастить грядущие смартфоны плоским защитным стеклом дисплея.

В сервисе микроблогов Twitter пользователь Apple Lab опубликовал сообщение с «очень странными новостями», касающимися лицевой панели смартфонов iPhone 12. Судя по всему, компания Apple решила отказаться от стекла с эффектом 2.5D, которое можно встретить в устройствах конкурентов. Предполагается, что такой подход позволит сделать удерживание смартфона в руке более комфортным и удобным. iPhone 12 с плоской лицевой панелью от края до края будет проще держать в руке. К тому, такой дизайн облегчит использование защитных плёнок дисплея.

Very strange news, but all iPhone 12 will 100% get straight glass, not 2.5D

— Apple Lab (@aaple_lab) July 19, 2020