Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"

Казалось бы, с релизом пятого и финального сезона жизнь сериала «Очень странные дела» на Netflix завершилась. Однако стриминг не настроен так просто расстаться с одним из самых популярных шоу в своей истории: кроме мультсериала-приквела и нескольких новых проектов братьев Дафферов, для фанов готовят официальную запись спектакля «Первая тень».





«Очень странные дела. Первая тень» — это спектакль, расширяющий вселенную флагманского научно-фантастического сериала Netflix и раскрывающий предысторию многих известных персонажей из Хокинса, в том числе и Генри Крила (Векны).

Еще подростком Генри попадает под влияние тени-сущности из другого измерения (частично нам показали это и в пятом сезоне «Очень странных дел»), тогда как юные Джим Хоппер и Джойс расследуют это дело, а доктор Бреннер изучает новые способности Крила. Пьеса связывает их происхождение со службой отца Генри на борту USS Eldridge, военно-морского корабля, который якобы участвовал в паранормальном «Филадельфийском эксперименте» во время Второй мировой войны.





Согласно Collider, на стриминге выпустят «профессиональную» запись спектакля, для чего была отменена текущая неделя показов, начиная с 10 февраля. Ожидается, что в нем появятся такие актеры, как Луи Маккартни, Т. Р. Найт, Габриэль Неваэ и Алекс Бро. Последний сыграл доктора Мартина Бреннера, и что интересно — появлялся и в оригинальном шоу, однако в роли лейтенанта Роберта Акерса.

Спектакль прописан сценаристкой Кейт Трефри на основе рассказа за ее авторством, братьев Дафферов и драматурга Джека Торна, известного по другому хиту Netflix «Переходный возраст». Режиссерами выступили Стивен Долдри и Джастин Мартин. Премьера состоялась на лондонском Вест-Энде в 2023 году, а в прошлом году спектакль вышел на Бродвей и получил премию «Тони» за сценографию, освещение и звук, а также спецпремию за спецэффекты.

Дата выхода на Netflix пока неизвестна, однако надеемся, что это произойдет уже в этом году и украинским дубляжем нас не обделят.