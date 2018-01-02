Все три версии нового флагмана Huawei P20 должны получить тройную основную камеру

Смартфон Huawei P11 не появится на рынке, а вместо него поклонникам производителя следует ожидать выпуска модели Huawei P20. По некоторым данным, новый флагман получит сразу три камеры на задней панели. В сеть уже просочились схематические изображения трёх модификаций Huawei P20 (P20, P20 Plus и P20 Pro), и все они оснащены тройным модулем основной камеры, хотя и имеют некоторые отличия в дизайне.

Судя по изображениям, у смартфонов Huawei P20, P20 Plus и P20 Pro имеются тонкие боковые рамки вокруг дисплея, а сам дисплей имеет соотношение сторон 18:9. При этом экран модели Huawei P20 Pro имеет вырез в верней части, как у iPhone X. В этой версии на задней панели имеется сканер отпечатков пальцев. Он размещён под вертикальным тройным модулем камер, расположенный по центру. В Huawei P20 Plus вертикальный модуль камер смещён в левую часть задней панели, а в Huawei P20 используется горизонтальный блок камер в левой части задней панели.

По предварительным данным, устройства будут отличаться не только дизайном. Сообщается, что версии Huawei P20 и P20 Plus получат процессор Kirin 970, а модель Huawei P20 Pro – более производительный чип Kirin 975. Во всех модификациях используется 6 ГБ оперативной памяти.

Учитывая сроки презентации Huawei P10 и P10 Plus в прошлом году, ожидать презентацию новых флагманов Huawei P20, P20 Plus и P20 Pro можно ожидать в феврале во время проведения выставки MWC 2018.

Источник: gizmochina