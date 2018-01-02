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Все три версии нового флагмана Huawei P20 должны получить тройную основную камеру
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Все три версии нового флагмана Huawei P20 должны получить тройную основную камеру

Все три версии нового флагмана Huawei P20 должны получить тройную основную камеру

Смартфон Huawei P11 не появится на рынке, а вместо него поклонникам производителя следует ожидать выпуска модели Huawei P20. По некоторым данным, новый флагман получит сразу три камеры на задней панели. В сеть уже просочились схематические изображения трёх модификаций Huawei P20 (P20, P20 Plus и P20 Pro), и все они оснащены тройным модулем основной камеры, хотя и имеют некоторые отличия в дизайне.

Судя по изображениям, у смартфонов Huawei P20, P20 Plus и P20 Pro имеются тонкие боковые рамки вокруг дисплея, а сам дисплей имеет соотношение сторон 18:9. При этом экран модели Huawei P20 Pro имеет вырез в верней части, как у iPhone X. В этой версии на задней панели имеется сканер отпечатков пальцев. Он размещён под вертикальным тройным модулем камер, расположенный по центру. В Huawei P20 Plus вертикальный модуль камер смещён в левую часть задней панели, а в Huawei P20 используется горизонтальный блок камер в левой части задней панели.

По предварительным данным, устройства будут отличаться не только дизайном. Сообщается, что версии Huawei P20 и P20 Plus получат процессор Kirin 970, а модель Huawei P20 Pro – более производительный чип Kirin 975. Во всех модификациях используется 6 ГБ оперативной памяти.

Учитывая сроки презентации Huawei P10 и P10 Plus в прошлом году, ожидать презентацию новых флагманов Huawei P20, P20 Plus и P20 Pro можно ожидать в феврале во время проведения выставки MWC 2018.

Источник: gizmochina

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