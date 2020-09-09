Все три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 засветились на общей фотографии, можно оценить различия в их размерах
На прошлой неделе состоялся официальный анонс видеокарт NVIDIA нового поколения GeForce RTX 30. Ранее уже сообщалось, что флагманская модель GeForce RTX 3090 является крупным трёхслотовым решением. А теперь появилась возможность наглядно оценить различия в размерах между всеми тремя новинками.
В сети появилась первая фотография, на которой запечатлена реальная видеокарта GeForce RTX 3070. Рядом с ней на снимке расположены также модели GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080, что и позволяет сравнить их размеры. Также опубликованы фактические размеры устройств.
- Флагманская модель GeForce RTX 3090 занимает 3 слота в системном блоке и имеет размеры 13,8х31,3 см.
- Версия GeForce RTX 3080 имеет уже двухслотовое исполнение, а её размеры составляют 11х28,5 см.
- Модель GeForce RTX 3070 также занимает два слота, но отличается меньшей длиной. Её размеры составляют 11,2х24,2 см.
Таким образом, различия в размерах между флагманской и базовой (среди анонсированных) версиями видеокарт серии GeForce RTX 30 измеряются одним слотом в ширину и почти 7 см в длину. Также наглядно можно оценить различия в используемых системах охлаждения.
|Модель
|RTX 3090
|RTX 3080
|RTX 3070
|RTX 2080 Ti
|Карта
|PG132 SKU 30
|PG132 SKU 10
|PG142 SKU 10
|PG150 SKU 32
|GPU
|8-нм GA102-300
|8-нм GA102-200
|8-нм GA104-300
|12-нм TU102-300
|Площадь кристалла
628 мм2
628 мм2
392 мм2
754 мм2
|Количество транзисторов
28 млрд
28 млрд
17,4 млрд
18,6 млрд
|CUDA ядра
10496
8704
5888
4352
|Тензорные ядра
328
272
184
544
|RT ядра
82
68
46
68
|Базовая частота
1395 МГц
1440 МГц
1500 МГц
1350 МГц
|Повышенная частота
1695 МГц
1710 МГц
1725 МГц
1545 МГц
|Производительность шейдеров
35,6 терафлопс
29,8 терафлопс
20,3 терафлопс
13,4 терафлопс
|Производительность RT
285 терафлопс
238 терафлопс
163 терафлопс
110 терафлопс
|Память
24 ГБ G6X
10 ГБ G6X
8 ГБ G6
11 ГБ G6
|Частота памяти
19,5 Гбит/с
19 Гбит/с
14 Гбит/с
14 Гбит/с
|Шина памяти
384 бит
320 бит
256 бит
352 бит
|Пропускная способсность
936 ГБ/с
760 ГБ/с
441 ГБ/с
616 ГБ/с
|TDP
350 Вт
320 Вт
220 Вт
250 Вт
|Рекомендованная цена
$1499
$699
$499
$999
Источник: videocardz