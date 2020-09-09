Все три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 засветились на общей фотографии, можно оценить различия в их размерах

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На прошлой неделе состоялся официальный анонс видеокарт NVIDIA нового поколения GeForce RTX 30. Ранее уже сообщалось, что флагманская модель GeForce RTX 3090 является крупным трёхслотовым решением. А теперь появилась возможность наглядно оценить различия в размерах между всеми тремя новинками.

В сети появилась первая фотография, на которой запечатлена реальная видеокарта GeForce RTX 3070. Рядом с ней на снимке расположены также модели GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080, что и позволяет сравнить их размеры. Также опубликованы фактические размеры устройств.

Флагманская модель GeForce RTX 3090 занимает 3 слота в системном блоке и имеет размеры 13,8х31,3 см.

Версия GeForce RTX 3080 имеет уже двухслотовое исполнение, а её размеры составляют 11х28,5 см.

Модель GeForce RTX 3070 также занимает два слота, но отличается меньшей длиной. Её размеры составляют 11,2х24,2 см.

Таким образом, различия в размерах между флагманской и базовой (среди анонсированных) версиями видеокарт серии GeForce RTX 30 измеряются одним слотом в ширину и почти 7 см в длину. Также наглядно можно оценить различия в используемых системах охлаждения.

Модель RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080 Ti Карта PG132 SKU 30 PG132 SKU 10 PG142 SKU 10 PG150 SKU 32 GPU 8-нм GA102-300 8-нм GA102-200 8-нм GA104-300 12-нм TU102-300 Площадь кристалла 628 мм2 628 мм2 392 мм2 754 мм2 Количество транзисторов 28 млрд 28 млрд 17,4 млрд 18,6 млрд CUDA ядра 10496 8704 5888 4352 Тензорные ядра 328 272 184 544 RT ядра 82 68 46 68 Базовая частота 1395 МГц 1440 МГц 1500 МГц 1350 МГц Повышенная частота 1695 МГц 1710 МГц 1725 МГц 1545 МГц Производительность шейдеров 35,6 терафлопс 29,8 терафлопс 20,3 терафлопс 13,4 терафлопс Производительность RT 285 терафлопс 238 терафлопс 163 терафлопс 110 терафлопс Память 24 ГБ G6X 10 ГБ G6X 8 ГБ G6 11 ГБ G6 Частота памяти 19,5 Гбит/с 19 Гбит/с 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шина памяти 384 бит 320 бит 256 бит 352 бит Пропускная способсность 936 ГБ/с 760 ГБ/с 441 ГБ/с 616 ГБ/с TDP 350 Вт 320 Вт 220 Вт 250 Вт Рекомендованная цена $1499 $699 $499 $999

Источник: videocardz