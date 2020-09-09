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Все три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 засветились на общей фотографии, можно оценить различия в их размерах

Все три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 засветились на общей фотографии, можно оценить различия в их размерах

Все три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 засветились на общей фотографии, можно оценить различия в их размерах


На прошлой неделе состоялся официальный анонс видеокарт NVIDIA нового поколения GeForce RTX 30. Ранее уже сообщалось, что флагманская модель GeForce RTX 3090 является крупным трёхслотовым решением. А теперь появилась возможность наглядно оценить различия в размерах между всеми тремя новинками.

В сети появилась первая фотография, на которой запечатлена реальная видеокарта GeForce RTX 3070. Рядом с ней на снимке расположены также модели GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080, что и позволяет сравнить их размеры. Также опубликованы фактические размеры устройств.

  • Флагманская модель GeForce RTX 3090 занимает 3 слота в системном блоке и имеет размеры 13,8х31,3 см.
  • Версия GeForce RTX 3080 имеет уже двухслотовое исполнение, а её размеры составляют 11х28,5 см.
  • Модель GeForce RTX 3070 также занимает два слота, но отличается меньшей длиной. Её размеры составляют 11,2х24,2 см.

Все три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 засветились на общей фотографии, можно оценить различия в их размерах

Таким образом, различия в размерах между флагманской и базовой (среди анонсированных) версиями видеокарт серии GeForce RTX 30 измеряются одним слотом в ширину и почти 7 см в длину. Также наглядно можно оценить различия в используемых системах охлаждения.

МодельRTX 3090RTX 3080RTX 3070RTX 2080 Ti
КартаPG132 SKU 30PG132 SKU 10PG142 SKU 10PG150 SKU 32
GPU8-нм GA102-3008-нм GA102-2008-нм GA104-30012-нм TU102-300
Площадь кристалла
628 мм2
628 мм2
392 мм2
754 мм2
Количество транзисторов
28 млрд
28 млрд
17,4 млрд
18,6 млрд
CUDA ядра
10496
8704
5888
4352
Тензорные ядра
328
272
184
544
RT ядра
82
68
46
68
Базовая частота
1395 МГц
1440 МГц
1500 МГц
1350 МГц
Повышенная частота
1695 МГц
1710 МГц
1725 МГц
1545 МГц
Производительность шейдеров
35,6 терафлопс
29,8 терафлопс
20,3 терафлопс
13,4 терафлопс
Производительность RT
285 терафлопс
238 терафлопс
163 терафлопс
110 терафлопс
Память
24 ГБ G6X
10 ГБ G6X
8 ГБ G6
11 ГБ G6
Частота памяти
19,5 Гбит/с
19 Гбит/с
14 Гбит/с
14 Гбит/с
Шина памяти
384 бит
320 бит
256 бит
352 бит
Пропускная способсность
936 ГБ/с
760 ГБ/с
441 ГБ/с
616 ГБ/с
TDP
350 Вт
320 Вт
220 Вт
250 Вт
Рекомендованная цена
$1499
$699
$499
$999

Источник: videocardz

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