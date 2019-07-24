Всего за сутки и только в одном китайском онлайн-магазине смартфон ASUS ROG Phone 2 собрал свыше 1 млн предварительных заказов





Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 2 был представлен только позавчера и пока не начал продаваться. Но уже сейчас в его успехе практически нет никаких сомнений.

Как мы уже сообщали, вчера крупнейший китайский онлайн-магазин JD.com начал принимать предварительные заказы на четыре из шести запланированных к выпуску вариантов ASUS ROG Phone 2. И вот сейчас стало известно, что за первые сутки на JD.com было оформлено свыше 1 млн предзаказов на ASUS ROG Phone 2. Если быть точным, по состоянию на сегодняшнее утро было 1,09 миллиона предварительных заявок на покупку.

И пускай далеко не все заявки превратятся в реальные заказы (весьма маловероятно, что имеет столь большой складской запас), столь оживленный интерес явно указывает, что продаваться ASUS ROG Phone 2 будет очень хорошо. Из этого получаем неутешительный для всех, заинтересованных в покупке новинки, вывод: на первых порах эта модель, скорее всего, будет в дефиците.

С другой стороны, на рынке еще остались кое-какие запасы прошлогоднего ASUS ROG Phone, который остается довольно актуальным.

Новый ASUS ROG Phone 2 получил экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с частотой обновления до 120 Гц и задержкой 1 мс, SoC Snapdragon 855 Plus, сдвоенную основную камеру на фотомодулях разрешением 48 (Sony IMX586) и 13 Мп (угол обзора 125 °), фронтальную на 24 Мп и аккумулятор 6000 мА•ч, которого хватает на 7 часов игры в PUBG. В Китае цены на новинку варьируются в пределах от $500 до $1900 в зависимости от версии.

Источник: Gizchina