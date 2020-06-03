Вслед за Uber Eats сервис доставки еды Меnu.ua (ранее Eda.ua) также прекращает работу в Украине





Как сообщалось ранее, с 3 июня сервис доставки еды Uber Eats прекращает работу в Украине. Но как оказалось, это не единственный такой сервис, вынуждены уйти с украинского рынка. Инвестор сервиса доставки еды Menu.ua (ранее известный как Eda.ua) Ваган Керобян рассказал о своём намерении закрыть этот бизнес в Украине.

В 2019 году армянская компания Menu Group купила украинский агрегатор Eda.ua (за $1 млн путем обмена акций) и запустила на его основе сервис доставки еды под брендом Menu.ua. В октябре 2019 года он начал работать в Киеве, а в феврале 2020 года – в Днепре. Сразу после покупки Eda.ua основатель и генеральный директор Menu Group Ваган Керобян заявил о намерениях инвестировать в Menu.ua 100 млн грн. Помимо первоначальных расходов на покупку в развитие сервиса в Украине было инвестировано более $1,5 млн. Эти средства были направлены, в том числе, на погашение долгов, которые были у Eda.ua.

Прошлым летом Ваган Керобян оценивал украинский рынок доставки готовой еды в 10-15 млрд грн с ежегодным ростов на 20-25%. Однако дела у сервиса шли не лучшим образом. Несколько партнеров Menu.ua сообщили, что сервис уже несколько месяцев не выплачивает деньги за заказы.

По словам Вагана Керобяна, карантин и кризис спутали все планы. Сейчас Menu занимает менее 1% рынка доставки еды, тогда как свыше 50% находится в руках ресторанов с собственной службой доставки.

До карантина компания не планировала уходить из Украины. Menu Group готовилась привлечь $15 млн инвестиций и направить большую их часть на развитие сервиса в Украине. В частности, открытие dark stores – магазинов, которые работают только на доставку.

«Когда случилась ситуация с коронавирусом, мы поняли, что для дальнейшего развития в Украине у нас нет необходимых ресурсов», — заявил Керобян.

Он добавил, что в период карантина у Menu.ua был незначительный рост, тем не менее компания была убыточна. Каждый месяц в сервис приходилось инвестировать больше $100 тыс. И в ближайшей перспективе прибыльность работы в Украине не предвидится.

В конечном итоге, совет директоров Menu Group решил остановить инвестиции в Украину и сейчас рассматривают два варианта дальнейшего развития событий: закрытие компании или её продажа. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 8 июня. Если к тому времени заинтересованный покупатель не будет найден, сервис просто закроют. По предварительным данным, несколько компаний в Украине проявляют интерес к покупке сервиса, но их названия не разглашаются.

Ваган Керобян также сообщил что из Украины Menu Group будет уходить с убытками. При этом он отметил, что долги перед партнёрами составляют $220 тыс. Их планируется погасить в течение нескольких месяцев.

Источник: AIN