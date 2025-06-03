Встречайте 007 First Light — новую игру о Джеймсе Бонде от создателей Hitman. Полноценный анонс состоится 7 июня

IO Interactive на этой неделе впервые презентует игру о Джеймсе Бонде под названием 007 First Light. Презентация ожидается 7 июня на Summer Game Fest 2025.

Впервые проект о Бонде показали в 2020 году, который получил название Project 007. Почти пять лет о нем не было подробностей, скриншотов или геймплейных деталей. Но IO Interactive сделала шаг вперед — на официальной странице игры в X (Twitter) студия распространила картинку с First Light 007 и фразой об анонсе игры на этой неделе.

Ожидается, что после этого первого публичного шага, разработчики покажут игру, в которой будет рассказываться об истории становления молодого агента 007. Идея проекта ранее озвучивалась руководителем IO Interactive Хаканом Абраком в интервью с IGN.

«Что интересно в [007], так это то, что мы действительно смогли сделать оригинальную историю. Так что это не просто игра по мотивам фильма. Это совершенно [новое] начало и становление истории, надеемся, для большой трилогии в будущем», — говорил он.

В 2024 году Amazon MGM приобрела игру, поэтому 007 First Light станет первым «каноническим» Бондом для игрового мира. Чего именно ожидать от проекта неизвестно, но на картинке показали неподвижный силуэт Джеймса Бонда под лучом света. Вероятно, он держит пистолет Walther PPK, а классический смокинг заменил современным бомбером.

#EarnTheNumber in 007 First Light, a new game by @iointeractive. Mission brief is headed your way soon. Stay tuned for more information.#007FirstLight pic.twitter.com/Zk46IqHQfb — 007 First Light (@007GameIOI) June 2, 2025

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«007 First Light — это совершенно новая видеоигра о Джеймсе Бонде, разработанная и изданная IO Interactive. Благодаря полностью оригинальной истории происхождения Бонда, игроки получат роль любимого в мире секретного агента, чтобы заработать свой статус 00», — говорится в описание гри.

007 First Light выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 2. Официальной даты релиза пока что нет. Скорее всего, детали об игре и, возможно, когда она выйдет — узнаем на Summer Game Fest.

Вместе с тем IO Interactive проведет свой собственный шоукейс на Summer Game Fest 2025, где кроме игры о Джеймсе Бонде, покажут MindsEye и обновление для Hitman. MindsEye от студии Build A Rocket Boy (издатель IO) уже успели окрестить «духовной родственницей GTA». Недавно создатели жаловались на намеренный хейт на проект, в чем подозрения падали на Rockstar.

Источник: PC Gamer / Tech4Gamers