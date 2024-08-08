Второй сезон сериала «Властелин колец» покажет предков Голума — пращуры речного народа жили в пустыне

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В сериале «Властелин колец: Кольца власти» до сих пор нет хоббитов. Поскольку события разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, обитатели Шира из оригинальных произведений Дж. Р. Р. Толкина, еще не совсем возникли. Но их предки будут еще больше представлены.

Уже известные персонажи сериала Нори Брендифут (Маркелла Кавена) и Поппи Праудфелло (Меган Ричардс) исследуют пустыню Рун на востоке Средиземья. Там они встретят дальних родственников — стуров (stoors). Эти протохоббиты являются предками речного народа, из которого происходит один из главных персонажей саги «Властелин колец», Смеагол-Голум. В отличие от харфутов, стуры не кочуют.

«Происхождение стуров в определенный момент было кочевым. Но с годами мы, как группа, осели, и это стало нашей культурой, заботиться друг о друге», — рассказывает Таня Муди, которая играет лидера общины стуров Гундабель.

Поскольку они остаются на одном месте, стуры начали записывать свою историю и культуру. Это подчеркнуто в очень подробных декорациях и костюмах, которые помогли актерам понять своих героев.

«Эта прекрасная резьба, сделанная Кристианом [Милстедом], нашим замечательным художником-постановщиком, похожа на фрески с историей происхождения стуров и харфутов. Я любил смотреть на это, когда мы были на съемочной площадке. Это заставило меня чувствовать себя как дома с семьей. Это всегда помогало мне войти в образ Меримака», — говорит Гави Сингх Чера, который играет еще одного стура.

Рун — это пустыня, а потому среда совсем другая, чем зеленый Шир, где однажды будут жить хоббиты. Соавторы шоу Патрик Маккей и Джей Ди Пейн рассказали, что они были рады впервые рассказать историю Властелина колец в пустыне. Кристиан Милстед тоже воспользовался возможностью показать на экране что-то другое.

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«Каньон, который стурс называют домом, — это такой замечательный маленький оазис, но это суровый мир. Мы хотели сделать что-то, что будет сильно отличаться от Шира, который мы видели на экране. Поэтому это было больше похоже на то, что у них есть эти дома, выкопанные в скале этой очень враждебной среды, которая создает очень тесное сообщество. У них есть написанная история, у них есть библиотека, у них есть карта звезд, у них есть целая история, вплетенная в этот набор», — говорит Милстед.

Харфуты предшествовали хоббитам, поэтому можно считать Нори и Поппи далекими предками Фродо и Сэма. Речные жители, которые выйдут из стуров, однажды породят Смеагола, который станет Голумом. Но в сериале они вряд ли будут похожими на своего отпрыска.

«Намерения моей героини всегда сосредоточены на том, что защитит нас, что сохранит нас живыми и, надеюсь, принесет процветание. Пока я это делала, я думала, не связана ли я со Смеаголом. Но я не могла оправдать любые рассказы вроде: «О, я его прапрабабушка». Казалось, что это было достигнуто», — говорит Таня Муди.

Проживание стуров в пустыне позволяет взглянуть с другой стороны на историю речного народа. Известно, что однажды они будут жить возле щедрых рек.

«В книгах известно, что стуры любят воду. Я думаю, это так интересно, что они возникли в действительно засушливой и сухой среде, в месте, где вода священна. Так что, если вы потом путешествуете и натыкаетесь на реку, и это ваша история, это должно казаться настоящим оазисом — говорит Чера.

Увидеть предков Голума можно будет с 29 августа, когда на Amazon Prime Video состоится премьера второго сезона «Властелин колец: Кольца власти».

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Источник: Entertaintment Weekly

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