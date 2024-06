Второй сезон «The Last of Us» получит всего 7 эпизодов, однако третий — будет «значительно больше»

Второй сезон «The Last of Us» будет короче предыдущего, однако есть и хорошие новости — вероятно, мы получим третий и четвертый.

Шоураннер «The Last of Us» Крейг Мезин в комментарии Deadline отметил, что повествование потребует больше времени, поскольку создатели идут «интересными путями», и намекнул на потенциальный четвертый сезон.

«Не думаем, что мы сможем рассказать историю даже в течение двух сезонов. Третий сезон будет значительно больше и, возможно, понадобится четвертый».

Второй сезон сериала будет следовать сюжетной линии игры The Last of Us Part 2 и более взрослой Элли (Белла Рамзи) после травматических событий в больнице с участием Джоэла (Педро Паскаль). Актерский состав продолжения пополнится Кейтлин Дивер в роли Эбби, а также Изабеллой Мерсед и Янгом Мазино, которые будут играть Дину и Джесси.

HBO также представила новую команду режиссеров, которая присоединилась ко второму сезону «Одних из нас» — во главе с Марком Майлодом, который работал над «Наследниками» и «Игрой престолов». Крейг Мезин и Нил Дракман по-прежнему являются шоураннерами и исполнительными продюсерами шоу.

Съемки второго сезона сериала The Last of Us сейчас проходят в Канаде, а премьеру ожидаем где-то в 2025 году (тогда же должна выйти версия игры The Last of Us 2 для ПК).

Дебютный сезон шоу, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций неустанно били рекорды по просмотрам. Со временем «Одни из нас» достиг звания сериала, который смотрели больше всего на HBO за все время, и был номинирован на 24 премии «Эмми»(в итоге сериал получил 8 трофеев). О том, что шоу продлено, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте прошлого года.