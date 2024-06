Игру The Last of Us 2 готовят для ПК — старт придержат до второго сезона сериала

Вторая The Last of Us выйдет на ПК, согласно надежному источнику утечек. Информатор Billbil-kun с длинным перечнем точных новостей о PlayStation, сообщил, что ПК-версия The Last of Us 2 от Naughty Dog фактически завершена, но будет отложена до выхода второго сезона сериала HBO в 2025 году.

В июне 2020 года The Last of Us 2 впервые появилась PlayStation 4, а затем была перевыпущена для PlayStation 5 в январе 2024 года. ПК-версия The Last of Us 2 никого не удивит, поскольку первая игра уже вышла. Стратегия Sony заключается в том, чтобы сначала выпускать большие однопользовательские игры на консолях, а затем выйти на ПК. Новая стратегия компании предполагает выход игр на многих платформах.

В сентябре 2024 года на ПК выйдет God of War: Ragnarok. Онлайн-игры для PlayStation 5 выходят на ПК одновременно. Helldivers 2 от Arrowhead является именно такой, она стала самой быстро продаваемой игрой для PlayStation всех времен с невероятными 12 миллионами копий, проданных всего за 12 недель.

Похоже, что для работы всех игр PlayStation на ПК, даже однопользовательских, теперь нужна учетная запись PlayStation Network, которая недоступна во многих странах. Во время майского выпуска State of Play компания Sony обнародовала названия будущих игр PS5. Среди них эксклюзивы Astro Bot, Concord, Silent Hill 2 Remake и другие.

Онлайн-курс "B2B-продажі" від Laba. Розробіть ефективну стратегію B2B-продажів за 11 занять: від воронки до партнерської програми.Лектор курсу — засновник консалтингової компанії, який має 15 років досвіду в продажах. Дізнатись більше

Источник: IGN