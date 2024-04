Изабела Мерсед играла в обе части The Last of Us все выходные, чтобы отметиться на кастинге в сериал HBO

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Мерсед играет Дину во втором сезоне «Одних из нас» — новый любовный интерес Элли.

В интервью Flaunt (через Games Radar) актриса рассказала, что была «большой поклонницей» первого сезона постапокалиптического сериала и очень хотела попасть во второй. Девушке посоветовали пересмотреть катсцены, чтобы лучше понять персонажа — вместо этого она просто играла в The Last of Us и The Last of Us Part 2 все выходные. До этого Мерсед почти ничего не знала о персонаже.

«Пожалуй, я могла бы просто зайти на YouTube и посмотреть сцены из игры, — объясняет она. «Но это совсем другое. Рада, что сыграла, потому что теперь на съемочной площадке она выглядит так же как в игре. Я как будто с ней знакома».

Изабела также говорит, что часто получала полезные советы от Беллы Рамзи, которая продолжает играть Элли во втором сезоне.

Мерсед — не единственный новичок, представленный в продолжении «Одних х из нас» Кейтлин Дивер сыграет Эбби, а Янг Мазино предстанет в роли Джесси. Педро Паскаль также вернется в образе Джоэла (но, вероятно, ненадолго, учитывая сюжет игры). В то же время второй сезон может радикально отличаться от оригинальной истории, так что лучше подождем продолжения экранизации. Ранее в HBO опровергли слухи, что Паскаль завершил работу в сериале

HBO также представила новую команду режиссеров, которая присоединилась ко второму сезону «Одних из нас» — во главе с Марком Майлодом, который работал над «Наследниками» и «Игрой престолов». Крейг Мезин и Нил Дракман по-прежнему являются шоураннерами и исполнительными продюсерами шоу.

Съемки второго сезона сериала The Last of Us сейчас проходят в Канаде, а премьеру ожидаем где-то в 2025 году.

Дебютный сезон шоу, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций неустанно били рекорды по просмотрам. Со временем «Одни из нас» достиг звания сериала, который смотрели больше всего на HBO за все время, и номинировали на 24 премии «Эмми»(в итоге сериал получил 8 трофеев). О том, что шоу продлено, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте. А уже в августе соавторы анонсировали целых 4 сезона для постапокалиптического шоу.

