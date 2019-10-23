ВВС США получили на тестирование лазерную систему Raytheon для обнаружения и уничтожения дронов

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Компания Raytheon передала ВВС США первый багги, оснащённый лазерной системой борьбы с дронами. С момента презентации технологии до её реализации в виде готовой системы вооружения прошло около одного года.

Устройство представляет собой высокоэнергетическую лазерную систему, установленную на транспортном средстве повышенной проходимости. Она использует электрооптические/инфракрасные датчики для обнаружения и отслеживания беспилотных летательных аппаратов. После того, как система идентифицирует и начнёт отслеживать нежелательное летающее устройство, она затем нейтрализует дрон с помощью лазера. Весь процесс уничтожения цели занимает несколько секунд.

По данным Raytheon, система может получать питание от стандартной 220-вольтовой розетки и может совершать десятки (точное количество не уточняется) лазерных выстрелов за один заряд. Кроме того, устройство может работать в паре с генератором, если оно должно находиться в полевых условиях в течение длительного периода времени.

Воздушные силы получили систему борьбы с БПЛА ранее в этом месяце и развернут её за границей для проведения годичного эксперимента. Планируется обучить операторов и проверить, насколько она эффективна в реальных условиях.

Источник: Engadget