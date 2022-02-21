Выброшенные защитные маски, халаты и перчатки превратят в воду и уксус

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, начавшаяся в 2019 году, привела к появлению огромного количества отходов в виде использованных средств индивидуальной защиты (СИЗ). Поэтому исследователи ищут способы их безопасной переработки во что-то полезное. Например, одни предложили делать из медицинских масок бетонный заполнитель (RCA) для дорожных работ, другие — аккумуляторы.

Ученые из Университета Окленда, что в Новой Зеландии, в сотрудничестве с факультетом медицины и медицинских наук, университетами Отаго и Ватерлоо (Канада) разработали прототип устройства, в котором измельченные маски, халаты, перчатки и пластиковые защитные очки превращаются в воду и уксусную кислоту. Это происходит с применением горячей воды под давлением и сжатого воздуха. Процесс осуществляется при температуре 300 градусов Цельсия и занимает около часа. Побочными газообразными продуктами являются кислород и двуокись углерода в низких концентрациях, которые можно безопасно удалить.

«Это чистое, не содержащее химикатов решение, которое изменит правила игры на международном уровне. Используемая технология представляет собой процесс гидротермальной деконструкции или валоризации, в ходе которого полностью уничтожаются отходы. Жидкость, полученная в процессе, безопасна, инертна и пригодна для повторного использования. Уксус или уксусная кислота могут использоваться для дезинфекции, а вода — для повторного цикла обработки, что сводит к минимуму ее потребление», — заявил доктор Саид Барутян, доцент кафедры химической инженерии и материаловедения Университета Окленда.

В настоящее время разрабатывается более масштабный пилотный проект. Исследователи уже завершили экономический анализ. Он показал, что крупномасштабная система гидротермальной деконструкции обойдется по стоимости как автоклавирование или захоронение отходов. Но с точки зрения окружающей среды «предлагаемая экономия огромна».