Видеокарта NVIDIA RTX 4070 выйдет 13 апреля, а от модели Ti она будет отличаться только меньшим количеством ядер CUDA и TDP – инсайдер

Слухи о доступности в апреле новых среднебюджетных видеокарт NVIDIA RTX 4000 для ПК ходили и ранее, но теперь стали известны конкретная модель и дата. По словам инсайдера hongxing2020, который ранее правильно указал даты запуска RTX 3000 и RTX 4000, выход RTX 4070 назначен на четверг, 13 апреля.

3.11 update

4070 —>4/13 — hongxing2020 (@hongxing2020) March 11, 2023

Сообщается, что RTX 4070 основана на том же графическом процессоре, что и RTX 4070 Ti, то есть AD104, но с меньшим количеством ядер. Предварительно известно, что видеопроцессор насчитывает 5888 ядер CUDA – по сравнению с 4070 Ti отключены 1792 ядра. Тот факт, что RTX 4070 использует вариант графического процессора AD104-250/251 подтверждает и просочившаяся в сеть его фотография.

Хорошая новость заключается в том, что RTX 4070 выйдет с теми же характеристиками памяти, что и 4070 Ti. Геймеры получат 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-битным интерфейсом. Также упоминалось, что TDP RTX 4070 должен составлять 200 Вт, что намного меньше, чем у RTX 4070 Ti (285 Вт) – однако TDP видеокарт Ada Lovelace не всегда коррелирует с реальным энергопотреблением, особенно в мобильном сегменте.

NVIDIA постепенно готовит к выпуску более дешевые видеокарты нового поколения – существующие запасы RTX 3000 истощаются. Из магазинов уже пропали RTX 3000 Founders Edition – явный признак скорого релиза их преемников. Еще менее дорогие RTX 4060 Ti и RTX 4060 также ожидаются в ближайшие недели, однако более определенной информации пока нет.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг выступит на мероприятии GTC 21 марта. Вполне вероятно, что он анонсирует новые видеокарты серии GeForce RTX 4000. Сайт VideoCardz, как всегда, свел в таблицу известные и предполагаемые характеристики среднебюджетных видеокарт NVIDIA актуального поколения: