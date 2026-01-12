Новости Устройства 12.01.2026 comment views icon

Видеокарты AMD Radeon на RDNA 5 появятся после NVIDIA RTX 60, — инсайдер

Вадим Карпусь

Відеокарти AMD Radeon на RDNA 5 з'являться після NVIDIA RTX 60, — інсайдер

Появление игровых видеокарт следующего поколения опять откладывается. По слухам, AMD планирует выпустить линейку на базе архитектуры RDNA 5 уже после релиза NVIDIA RTX 60, и все это — не раньше второй половины 2027 года. Об этом сообщил инсайдер Kepler_L2 на форумах AnandTech.

По имеющейся информации, GPU с RDNA 5 будут базироваться на техпроцессе TSMC N3P и изначально ориентируются к выпуску на 2027 год. Параллельно появились данные о NVIDIA RTX 60 (Rubin) — их ожидают во второй половине 2027 года, вероятнее всего ближе к концу года. По словам Kepler_L2, AMD сознательно будет выпускать свои решения после NVIDIA, а не раньше.

Причина — ценовая стратегия и маржинальность NVIDIA. Компания имеет значительно больший запас прочности и может позволить себе быстро снижать цены в ответ на конкурентные предложения. Если бы AMD вышла первой с агрессивным ценником, NVIDIA могла бы легко ответить, снизив цены в массовом или высокопроизводительном сегменте и в то же время удержать статус флагмана производительности. Именно это NVIDIA делает уже много лет — фактически со времен GeForce GTX 980 Ti, которая постепенно вытеснила AMD из сегмента видеокарт дороже $1000. Подчеркивается, что NVIDIA способна нивелировать почти любую атаку со стороны конкурентов обычной корректировкой цен.

Kepler_L2 прямо отмечает:

«RDNA5 уже некоторое время планируется на 2027 год, и они в любом случае не могут запуститься раньше NVIDIA. Маржа NVIDIA огромна, и они могут противостоять почти всему, снижая цену. То, что нужно AMD — это что-то, что находится совсем в другой категории производительности, как 9800X3D»

В то же время запуск своих устройств после NVIDIA может сыграть AMD на руку. После выхода видеокарт в розницу NVIDIA обычно не спешит менять официальные цены, оставляя это рынку. Существенные снижения случаются редко — обычно через год или накануне обновления линейки. Это дает AMD шанс точнее подобрать позиционирование и ударить по соотношению цены и производительности.

Если слухи подтвердятся, то видеокарты с архитектурой RDNA 5 появится лишь в конце 2027 года. Для AMD это означает паузу примерно в 2,5 года или более 800 дней от запуска первой модели на базе RDNA 4 — Radeon RX 9070 XT, которая дебютировала в конце февраля 2025 года. Для NVIDIA ожидания еще дольше: первая видеокарта серии RTX 50 Blackwell вышла 30 января 2025 года, так что до RTX 60 пройдет почти три года.

Источник: wccftech

