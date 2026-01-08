Новости Технологии 08.01.2026 comment views icon

Когда выйдет NVIDIA RTX 60: первые данные о релизном окне и процессоре

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Коли вийде NVIDIA RTX 60: перші дані про релізне вікно та процесор

NVIDIA RTX 60 будет основана на архитектуре Vera Rubin, которая приходит на замену Blackwell в серверах ИИ следующего поколения. Выход новых видеокарт может задержаться.

Известный инсайдер kopite7kimi утверждает в X, что NVIDIA будет использовать чип на архитектуре Rubin в видеокартах серии RTX 60. Он приводит шаблон GR20x в качестве основы для маркировки процессоров будущих видеокарт. Фактически, ранее никто прямо не говорил о том, какая именно архитектура ляжет в основу нового поколения, но использование Rubin казалась очевидным.

Если слухи правдивы, NVIDIA будет создавать что-то новое исключительно для своих игровых видеокарт следующего поколения. Компания нечасто разделяет архитектуры, но в свое время Volta так и не попала в GeForce GTX или RTX.

Ранее в чипах акселератора Rubin CPX обнаружили неиспользованные аппаратные блоки, специфичные для графикинесмотря на то, что вычислитель был разработан исключительно для обработки рабочих нагрузок машинного обучения. Тогда речь шла о характеристиках, которые потенциально могут повысить производительность гипотетической 6090 на 30%. Как считает Tom’s Hardware, в случае использования NVIDIA того же техпроцесса 3 нм от TSMC для выпуска чипов новых игровых видеокарт, можно ожидать дополнительного улучшения производительности.

В тот же день kopite7kimi возразил, что чип, о котором сообщалось в сентябре прошлого года, не является основой RTX 60. Он уточнил его маркировку, GR212, и что он не предназначен для игр.

Что касается даты выхода, инсайдер сообщает о второй половине 2027 года. Не уточняется, идет ли речь о презентации или появлении реальных видеокарт, но в случае последнего NVIDIA может представить новинки в начале года, с несколько отложенным физическим запуском.

