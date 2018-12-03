Выход обновленных беспроводных наушников AirPods теперь ожидается в первом квартале 2019 года

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Судя по всему, новых беспроводных наушников AirPods второго поколения, вопреки первоначальным ожиданиям, в этом году мы уже не увидим. Согласно свежему прогнозу известного аналитика Минг-Чи Куо, обновленная версия самого продаваемого аксессуара Apple выйдет в первом квартале 2019 года.

В том, что обновленная версия AirPods получит поддержку новейшего стандарта Bluetooth 5.0 и будут комплектоваться новой моделью футляра с поддержкой беспроводной зарядки, можно не сомневаться. Поддержка Bluetooth 5.0 была подтверждена недавней сертификацией новинки в Bluetooth SIG, тогда как футляр с беспроводной зарядкой Apple показывала еще прошлой осенью.

По словам аналитика, новая модель футляра будет обходиться в производстве дороже первой, она предложит усовершенствованную конструкцию с петлями повышенной надежности и будет отличаться более высокими рабочими температурами. Повлияет ли это на стоимость устройства, пока точно неизвестно. Но предполагается, что футляр будет продаваться как в комплекте с новыми AirPods, так и отдельно.

Считается, что обновленные AirPods никаких существенных новшеств в сравнении с нынешней моделью не принесут. Эти самые значимые улучшения вроде защиты от воды и возможности запуска Siri посредством голосовой команды якобы зарезервированы для модели AirPods, которая выйдет в 2020 году.

По прогнозу Минг-Чи Куо, в 2021 году продажи AirPods превысят 100 млн штук, тогда как по итогам прошлого года было продано 16 млн наушников.

Источник: phonearena