Вышла новая версия приватного мобильного браузера Firefox Focus

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Компания Mozilla подготовила к выпуску новую версию приватного мобильного браузера Firefox Focus, которая получила четвёртый порядковый номер.

Браузер Firefox Focus 4.0 получил ряд улучшений и нововведений. Одним из них является настраиваемая функция автозаполенния. Она позволяет назначать комбинациям символов специфические имена доменов любимых сайтов, чтобы потом быстро вызывать их. Ещё одним новшеством стала возможность выбора альтернативного поискового сервиса. В том числе пользователь может установить в качестве поискового сервиса ресурс Rotten Tomatoes (веб-сайт, на котором собираются обзоры, информация и новости кинематографа), благодаря чему можно будет узнать рейтинг фильма без фактического посещения сайта.

Браузер Firefox Focus был запущен в ноябре 2016 года в качестве быстрой и ориентированной на приватность альтернативы обычному браузеру Firefox. По умолчанию Firefox Focus блокирует рекламу и отслеживание действий пользователя.

Новая версия Firefox Focus 4.0 уже доступна для загрузки в магазинах приложений для платформ Android и iOS.

Источник: thenextweb