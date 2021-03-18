Вышел Bioshock-мод для игры Half-Life: Alyx

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Моддер Wim Buytaert выпустил Bioshock-мод для игры Half-Life: Alyx. Return to Rapture представляет собой истории из восьми частей, которая предлагает альтернативный взгляд культовый мир Rapture из оригинальной игры BioShock. Фактически, теперь игроки могут запустить Bioshock в виртуальной реальности.

Мод предлагает не только карты для исследования. Он также содержит врагов и оружие из Half-Life: Alyx, благодаря чему можно вести сражения. Кроме того, в моде присутствует оригинальный саундтрек от RPM STUDIO warszawa и захватывающий сюжет с диалогами нового профессионального актера озвучивания Симуса Брайнера.

Bioshock-мод для Half-Life: Alyx можно загрузить по следующему адресу.

Источник: dsogaming