Вышел Bioshock-мод для игры Half-Life: Alyx
Моддер Wim Buytaert выпустил Bioshock-мод для игры Half-Life: Alyx. Return to Rapture представляет собой истории из восьми частей, которая предлагает альтернативный взгляд культовый мир Rapture из оригинальной игры BioShock. Фактически, теперь игроки могут запустить Bioshock в виртуальной реальности.
Мод предлагает не только карты для исследования. Он также содержит врагов и оружие из Half-Life: Alyx, благодаря чему можно вести сражения. Кроме того, в моде присутствует оригинальный саундтрек от RPM STUDIO warszawa и захватывающий сюжет с диалогами нового профессионального актера озвучивания Симуса Брайнера.
Bioshock-мод для Half-Life: Alyx можно загрузить по следующему адресу.
Источник: dsogaming