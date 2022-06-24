Вышел Blade Runner: Enhanced Edition — долгожданный ремастер игры Blade Runner 1997 года

Компания Nightdive Studios наконец выпустила игру Blade Runner: Enhanced Edition. Это долгожданный ремастер оригинальной игры Blade Runner, вышедшей ещё в 1997 году.

Ремастер получил ряд улучшений по сравнению с оригиналом. Так, в Blade Runner: Enhanced Edition обновлены модели и анимация. Усовершенствованные внутриигровые инструменты помогут работать с подсказками при выслеживании враждебных репликантов. Кроме того, игра обеспечивает частоту 60 кадров в секунду по сравнению с 15 кадрами в секунду в оригинальной версии. Наконец, игроки могут воспользоваться геймпадом для управления.

Оригинальная приключенческая игра Blade Runner в общих чертах повторяла сюжет одноимённого фильма 1982 года. Однако вместо фиксированного сюжета в игре случайным образом генерировалась личность некоторых персонажей перед каждым началом игры. Так что при разных прохождениях одни и те же персонажи могли быть как людьми, так и репликантами. Blade Runner предлагала ветвящиеся сюжетные линии и различные варианты концовок.

Ремастер Blade Runner: Enhanced Edition доступен на платформах ПК, PlayStation, Xbox и Switch.

Источник: Engadget