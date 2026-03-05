"Рыцарь семи королевств" покажет одного из самых известных Ланнистеров во 2 сезоне

Создатели сериала «Рыцарь семи королевств» представили обновленный актерский состав второго сезона: среди них присутствует один (или вернее одна) из самых известных представителей дома Ланнистеров.





В тексте присутствуют спойлеры к истории «Рыцаря семи королевств».

Второй приквел к «Игре престолов» получил мощный дебют в начале 2026 года и запомнился одними из самых высоких оценок во франшизе. Зрителей познакомили с более «приземленной» историей мира, где в центре сюжета фигурировал межевой рыцарь Дунк (Питер Клеффи) и его маленький оруженосец Эгг (Декстер Сол Анселл). В конце сезона после изнурительного боя и болезненной потери дуэт отправляется в очередное путешествие, где встретит немало новых и харизматичных персонажей. HBO представил первых из них, с трио довольно известных актеров.

Люси Бойнтон воплотит на экране леди Роанну Веббер. Это будущая жена Джерольда Ланнистера, и соответственно — бабушка Тайвина Ланнистера из «Игры престолов». Как единственный живой ребенок своего отца, Роанна унаследовала его место в замке Колдмоут, но была обязана выйти замуж, чтобы оно не перешло к другому родственнику. При жизни женщина сменила шестерых мужей, чем вызвала слухи среди простого люда Вестероса об их убийстве, отсюда и прозвище — Красная вдова.

Дунк и сэр Беннис играют важную роль в решении давней вражды между Роанной и Юстасом Осгри. Отсюда еще два новых актера — Питер Муллан (Осгри) и Бабу Сизей (Беннис). При этом в конце концов Красная Вдова и Юстас поженятся в пятом для Роанны браке, хотя женщина будет иметь определенные чувства и к Дунку.





New cast of A Knight of the Seven Kingdoms S2 Lucy Boynton — Lady Rohanne Webber

Babou Ceesay — Ser Bennis

Peter Mullan — Ser Eustace Osgrey pic.twitter.com/82NAaZK9yA — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) March 4, 2026

По Джорджу Мартину, точно неизвестно, когда леди Роанна вышла замуж за представителя дома Ланнистеров, однако она все еще находилась в статусе леди Колдмоута, когда Эйрис I взошел на престол. Далее родила четырех сыновей от Джерольда и таинственно исчезла.

Актриса Люси Бойтон известна по фильмам «Богемная рапсодия» и «Убийство в Восточном экспрессе», Бабу Сизей недавно сыграл в научно-фантастическом сериале «Чужой: Земля», а вот Питер Муллан хорошо знаком зрителям «Колец власти» и «Ведьмака» — как Дурин III и новый Весемир.

Что касается сериала «Рыцарь семи королевств», то он пока официально продлен только на второй сезон, однако шоураннер Айра Паркер имеет амбициозный план на 8-10.

