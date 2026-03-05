banner
Новости Кино 05.03.2026 comment views icon

"Рыцарь семи королевств" покажет одного из самых известных Ланнистеров во 2 сезоне

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Лицар сімох королівств" покаже одного з найвідоміших Ланністерів у 2 сезоні

Создатели сериала «Рыцарь семи королевств» представили обновленный актерский состав второго сезона: среди них присутствует один (или вернее одна) из самых известных представителей дома Ланнистеров.


В тексте присутствуют спойлеры к истории «Рыцаря семи королевств».

Второй приквел к «Игре престолов» получил мощный дебют в начале 2026 года и запомнился одними из самых высоких оценок во франшизе. Зрителей познакомили с более «приземленной» историей мира, где в центре сюжета фигурировал межевой рыцарь Дунк (Питер Клеффи) и его маленький оруженосец Эгг (Декстер Сол Анселл). В конце сезона после изнурительного боя и болезненной потери дуэт отправляется в очередное путешествие, где встретит немало новых и харизматичных персонажей. HBO представил первых из них, с трио довольно известных актеров.

Очікуйте драконів: HBO випустив другий епізод "Лицаря сімох королівств" і показав трейлер наступних
Кадры из сериала «Рыцарь семи королевств»

Люси Бойнтон воплотит на экране леди Роанну Веббер. Это будущая жена Джерольда Ланнистера, и соответственно — бабушка Тайвина Ланнистера из «Игры престолов». Как единственный живой ребенок своего отца, Роанна унаследовала его место в замке Колдмоут, но была обязана выйти замуж, чтобы оно не перешло к другому родственнику. При жизни женщина сменила шестерых мужей, чем вызвала слухи среди простого люда Вестероса об их убийстве, отсюда и прозвище — Красная вдова.

Дунк и сэр Беннис играют важную роль в решении давней вражды между Роанной и Юстасом Осгри. Отсюда еще два новых актера — Питер Муллан (Осгри) и Бабу Сизей (Беннис). При этом в конце концов Красная Вдова и Юстас поженятся в пятом для Роанны браке, хотя женщина будет иметь определенные чувства и к Дунку.


По Джорджу Мартину, точно неизвестно, когда леди Роанна вышла замуж за представителя дома Ланнистеров, однако она все еще находилась в статусе леди Колдмоута, когда Эйрис I взошел на престол. Далее родила четырех сыновей от Джерольда и таинственно исчезла.

Актриса Люси Бойтон известна по фильмам «Богемная рапсодия» и «Убийство в Восточном экспрессе», Бабу Сизей недавно сыграл в научно-фантастическом сериале «Чужой: Земля», а вот Питер Муллан хорошо знаком зрителям «Колец власти» и «Ведьмака» — как Дурин III и новый Весемир.

Спецпроекты
Bitget і Obside запускають AI Trading Arena. Тепер AI-стратегії можна копіювати в режимі реального часу
Розумна краса: як обрати ідеальний смарт-ґаджет у подарунок на 8 березня

Что касается сериала «Рыцарь семи королевств», то он пока официально продлен только на второй сезон, однако шоураннер Айра Паркер имеет амбициозный план на 8-10.

«Дом дракона» представит замену Арье Старк в третьем сезоне

Источник: Screen Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Второй сезон сериала "Ван Пис" выйдет в кинотеатрах, но не со всеми эпизодами
"Что это? Откуда оно взялось?": Джордж Р. Р. Мартин был шокирован "туалетной" сценой в начале "Рыцаря семи королевств"
Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?
Дракарис! "Дом дракона" начинает войну в дебютном трейлере 3 сезона
На HBO состоялась премьера "Рыцаря семи королевств" — приквела "Игры престолов" о Дунке и Эгге
Джордж Мартин хотел, чтобы "Рыцарь семи королевств" был 2-часовым фильмом
Сериал "Гарри Поттер" выйдет за пределы книг, а Драко Малфой больше не будет "двумерным"
Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк
Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал
"Рыцарь семи королевств" вошел в тройку лучших сериалов HBO Max: 6,7 млн зрителей за 3 дня
"Люди уговаривали меня уйти из шоу": новый Дамблдор из "Гарри Поттера" назвал взгляды Джоан Роулинг на трансгендеров "непонятными"
В первом сезоне сериала "Гарри Поттер" будет только голос Волан-де-Морта, — инсайдер
На HBO завершился "Рыцарь семи королевств": все 6 эпизодов можно посмотреть одновременно
От создателей "Одни из нас": HBO анонсировала сериал по Baldur's Gate 3
"Это уже не моя история": Джордж Мартин рассказал об "ужасных" отношениях с шоураннером "Дома дракона"
Вышел детективный сериал "Молодой Шерлок" Гая Ричи с 86% на Rotten Tomatoes
"Рыцарь семи королевств" побил рекорд IMDb с оценкой 10/10: лучше всех серий "Игры престолов"
Все-таки ИИ? Актер Кратоса из сериала God of War посоветовал "не верить" первому кадру
В оригинальном плане "Игры престолов" не было драконов, а Таргариены обладали телекинезом
Не "Игра престолов", но весело: критики оценили "Рыцарь семи королевств" в 84% на Rotten Tomatoes
"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить