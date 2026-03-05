Трейлер сериала "Фонари" от DC напоминает "Настоящий детектив" с супергероями

HBO и DC Studios представили первый трейлер сериала «Фонари» — истории о межгалактических миротворцах-детективах, которую продвигают как супергеройскую версию «Медленных лошадей» или «Настоящего детектива».





В центре сюжета Хэл Джордан (Кайл Чендлер) и Джон Стюарт (Аарон Пьер) — межгалактические правоохранители, которые получают суперсилы благодаря зеленым кольцам. Все эти способности они должны использовать, чтобы раскрыть таинственное убийство в маленьком городке Небраски. Джон в этой истории выступает новичком, а Хэл посвящает его во все тонкости работы.

Нам сразу демонстрируют, что история будет более приземленной, в отличие от других проектов DC, и построенной на спорах двух харизматичных персонажей. В первые секунды трейлера Хэл направляет машину со скалы и заставляет коллегу использовать скорость мышления и чрезвычайные силы, чтобы спастись.

«Ты мог меня убить!», — говорит раздраженный Джон, а Хэл отвечает: «Ты хотел, чтобы я тебя учил и я учу».

Есть также короткий кадр с потрепанным костюмом Зеленого Фонаря, самими кольцами силы, а также упоминание о Чипе — внеземном Зеленом Фонаре, похожем на белку.





Среди остального актерского состава появляются:

Келли Макдональд — шериф Кэрри;

Натан Филлион — повторяет роль Гая Гарднера из «Супермена»;

Гаррет Диллахант — играет современного ковбоя Уильяма Мейкона;

Пурна Джаганнатан — хитрая женщина Зои;

Ульрих Томсен — Синестро, экс-участник Корпуса Зеленых Фонарей, ставший изгнанником;

Николь Ари Паркер — Бернадетт Стюарт, мать Джона;

Джейсон Риттер — Билли Мэйкон, муж Кэрри;

Шерман Огастус — Джон Стюарт-старший;

Пол Бен-Виктор — Антаан, инопланетянин, стремящийся найти правду;

Крис Кой — Вейлон Сандерс, водитель грузовика, настоящая личность которого неизвестна;

Кэри Кристофер — Ной, одаренный ребенок;

Лора Линни и Пола Паттон в неразглашенных ролях.

Над сериалом «Фонари» работали Крис Манди («Озарк»), Дэймон Линделоф («Остаться в живых») и Том Кинг, среди исполнительных продюсеров — боссы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран. Премьера запланирована на август 2026 года.