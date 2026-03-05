banner
Новости Кино 05.03.2026 comment views icon

Трейлер сериала "Фонари" от DC напоминает "Настоящий детектив" с супергероями

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Трейлер серіалу "Ліхтарі" від DC нагадує "Справжній детектив" із супергероями

HBO и DC Studios представили первый трейлер сериала «Фонари» — истории о межгалактических миротворцах-детективах, которую продвигают как супергеройскую версию «Медленных лошадей» или «Настоящего детектива».


В центре сюжета Хэл Джордан (Кайл Чендлер) и Джон Стюарт (Аарон Пьер) — межгалактические правоохранители, которые получают суперсилы благодаря зеленым кольцам. Все эти способности они должны использовать, чтобы раскрыть таинственное убийство в маленьком городке Небраски. Джон в этой истории выступает новичком, а Хэл посвящает его во все тонкости работы.

Нам сразу демонстрируют, что история будет более приземленной, в отличие от других проектов DC, и построенной на спорах двух харизматичных персонажей. В первые секунды трейлера Хэл направляет машину со скалы и заставляет коллегу использовать скорость мышления и чрезвычайные силы, чтобы спастись.

«Ты мог меня убить!», — говорит раздраженный Джон, а Хэл отвечает: «Ты хотел, чтобы я тебя учил и я учу».

Есть также короткий кадр с потрепанным костюмом Зеленого Фонаря, самими кольцами силы, а также упоминание о Чипе — внеземном Зеленом Фонаре, похожем на белку.


Среди остального актерского состава появляются:

  • Келли Макдональд — шериф Кэрри;
  • Натан Филлион — повторяет роль Гая Гарднера из «Супермена»;
  • Гаррет Диллахант — играет современного ковбоя Уильяма Мейкона;
  • Пурна Джаганнатан — хитрая женщина Зои;
  • Ульрих Томсен — Синестро, экс-участник Корпуса Зеленых Фонарей, ставший изгнанником;
  • Николь Ари Паркер — Бернадетт Стюарт, мать Джона;
  • Джейсон Риттер — Билли Мэйкон, муж Кэрри;
  • Шерман Огастус — Джон Стюарт-старший;
  • Пол Бен-Виктор — Антаан, инопланетянин, стремящийся найти правду;
  • Крис Кой — Вейлон Сандерс, водитель грузовика, настоящая личность которого неизвестна;
  • Кэри Кристофер — Ной, одаренный ребенок;
  • Лора Линни и Пола Паттон в неразглашенных ролях.

Над сериалом «Фонари» работали Крис Манди («Озарк»), Дэймон Линделоф («Остаться в живых») и Том Кинг, среди исполнительных продюсеров — боссы DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран. Премьера запланирована на август 2026 года.

«Проект Аве Мария» стал самым дорогим фильмом в истории Amazon

Спецпроекты
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3

Популярные новости

arrow left
arrow right
От создателей "Одни из нас": HBO анонсировала сериал по Baldur's Gate 3
Джордж Мартин анонсировал спектакль "Игра престолов: Безумный король", приквел об отце Дейенерис
Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?
PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Все-таки ИИ? Актер Кратоса из сериала God of War посоветовал "не верить" первому кадру
Сериал "Гарри Поттер" показал 20+ студентов Хогвартса: квиддича будет много
Сериал "Гарри Поттер" выйдет за пределы книг, а Драко Малфой больше не будет "двумерным"
На HBO завершился "Рыцарь семи королевств": все 6 эпизодов можно посмотреть одновременно
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Второй сезон сериала "Ван Пис" выйдет в кинотеатрах, но не со всеми эпизодами
Карл Урбан: "Пацаны" готовят смерть важных персонажей со старта 5 сезона
В первом сезоне сериала "Гарри Поттер" будет только голос Волан-де-Морта, — инсайдер
Apple TV выкупила права на "Разделение": сериал получит +2 сезона
Вышел детективный сериал "Молодой Шерлок" Гая Ричи с 86% на Rotten Tomatoes
Трейлер финала "Пацанов" показывает Хоумлендера в Белом доме
"Рыцарь семи королевств" покажет одного из самых известных Ланнистеров во 2 сезоне
Трейлер 5 сезона "Ради всего человечества" готовит нас к революции на Марсе
Netflix выпустил немецкую версию "Мистер и миссис Смит": детективный сериал о шпионах со звездой "Тьмы"
"Рыцарь семи королевств" побил рекорд IMDb с оценкой 10/10: лучше всех серий "Игры престолов"
Джордж Мартин хотел, чтобы "Рыцарь семи королевств" был 2-часовым фильмом
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить