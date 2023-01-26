Вышел приключенческий ритм-экшен Hi-Fi Rush от разработчиков The Evil Within

Tango Gameworks – студия Bethesda, известная в качестве создателя серии The Evil Within и Ghostwire: Tokyo – сообщила о выходе игры Hi-Fi Rush. Это приключенческий ритм-экшен, «в котором всем заправляет музыка».

Игроку предстоит исследовать красочный анимированный мир и уничтожать злодеев и роботов на своем пути. Нужно будет управлять начинающей рок-звездой Чаем и его командой, чтобы бросить вызов злобной мегакорпорации. Добиться большего успеха можно, если исполнять хиты в такт музыке.

«Во время незаконного эксперимента в корпорации к сердцу Чая по ошибке припаяли плеер, и поэтому паренёк был признан бракованным образцом. Теперь ему предстоит сразиться за свободу в красочном анимированном мире, где всё подчиняется музыкальному ритму — головоломки, враги, даже приколы и перепалки!» — говорится в описании проекта.

В Hi-Fi Rush предметы по всему миру пульсируют в такт музыке, которая, похоже, действительно добавит игре интереса. В проекте используется лицензионная музыка реальных групп, таких как The Black Keys и Nine Inch Nails.

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Игра Hi-Fi Rush уже доступна на платформах Xbox Series X / S и ПК, в том числе подписчикам Game Pass.

Источник: The Verge