Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"

Уже через несколько дней Леон Кеннеди снова пройдется по Раккун-Сити в игре Resident Evil Requiem, тогда как будущий фильм «Обитель зла» дразнит подобный опыт.





По словам продюсера экранизации Роя Ли, зрителям предложат «идентичный игре опыт», а вся атмосфера будет напоминать непрерывный и не очень безопасный аттракцион.

«Это как американские горки с постоянным экшеном, где просто показан взгляд персонажа и оригинальная история в мире Раккун-Сити. Впечатление от просмотра фильма очень похоже на впечатление от игры, вот что Зак пытается сделать».

Режиссер Зак Креггер, о котором упомянул Ли, сделал себе имя благодаря концептуальным фильмам ужасов «Варвар» и «Оружие», а сейчас пытается воплотить на экране проект уже из известной франшизы.

«Он потратил очень много времени на подготовку различных кадров», — говорит Ли. «Они поразят зрителя так, как никогда раньше».

Сам продюсер вспоминает, что Креггер прошел путь от фильмов с бюджетом $4 млн до $38 млн. И каждый раз режиссер оправдывает все вложения. Последняя работа поднимает эту планку вдвое до $80 млн.





К тому же Зак является большим фанатом серии игр: играл во все игры Resident Evil и только в четвертую «около ста раз». Несмотря на это, история будет вполне самостоятельной. Как упоминал гендиректор Constantin Film Оливер Бербен (компании, которая является основным владельцем прав и продюсером игровых фильмов «Обитель зла»), режиссеру дали «полный карт-бланш» и вряд ли следует ожидать связи с основной серией или появления старых персонажей.

По слухам, новая «Обитель зла» расскажет историю курьера-неудачника Брайана, которому поручили доставить посылку в отдаленную больницу Раккун-Сити посреди вспышки болезни. Известно, что в фильме снялись звезда «Эйфории» Остин Абрамс и Кали Рейс из «Настоящего детектива», а релиз запланирован на 18 сентября 2026 года.