Режиссер новой "Обители зла" получил полный карт-бланш на съемки: "Это далеко от всего, что вы знали о Resident Evil"

Катерина Левицкая

Режисер нової "Оселі зла" Зак Креггер: "Фільм відповідає тону Resident Evil 4, але живе у світі 2 і 3 частин"

Новый фильм во вселенной Resident Evil может слишком далеко отойти от оригинального материала, поскольку режиссер Зак Креггер получил от правообладателей «полный карт-бланш» для идей.


По словам генерального директора Constantin Film Оливера Бербена (компании, которая является основным владельцем прав и продюсером игровых фильмов «Обитель зла»), новая адаптация Resident Evil будет «далека от всего, что связано со вселенной», поскольку они стремятся отразить «уникальный стиль Креггера в проекте».

«С Resident Evil мы прошли невероятное путешествие, получив один из самых успешных проектов с кассовыми сборами в более чем $1 млрд. Теперь мы создаем что-то новое: не просто новую идею для сюжета, а возможность нового поколения взять интеллектуальную собственность в свои руки и создать нечто иное», — заявил Бербен изданию Deadline.

Обычно, адаптации видеоигр берут из исходного материала что-то, что выглядит и звучит знакомо, но все же рассказывают оригинальную историю (исключением здесь может быть разве что сериал «Одни из нас» от HBO). В случае Resident Evil создатели выбрали первый путь: оригинальная попытка Пола В.С. Андерсона разительно отличалась от игр, а в более поздних фильмах появлялись лишь элементы из сиквелов.

Для самой франшизы этот месяц будет важным: уже 27 февраля ждем релиз Resident Evil Requiem на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Фильм сейчас находится на этапе постпродакшена и, возможно, в ближайшие недели мы увидим первые кадры или короткий тизер. К этому времени публиковали исключительно закулисные снимки с Раккун-Сити в снегу.


Креггер, который в прошлом году выпустил хитовое «Оружие», называет себя большим фанатом серии: он заявлял, что играл во все игры Resident Evil и только в четвертую «около ста раз». Что интересно, фильмов режиссер вообще не смотрел, поэтому можно ожидать какого-то оригинального видения на экране.

Сюжет экранизации официально не подтвержден, но если доверять слухам, то новая «Обитель зла» расскажет историю курьера-неудачника Брайана, которому поручили доставить посылку в отдаленную больницу Раккун-Сити посреди вспышки болезни. Известно, что в фильме снялись звезда «Эйфории» Остин Абрамс и Кали Рейс из «Настоящего детектива», релиз запланирован на 18 сентября 2026 года.

