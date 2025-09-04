Новости Игры 04.09.2025 comment views icon

Режиссер новой "Обители зла" Зак Креггер: "Фильм соответствует тону Resident Evil 4, но живет в мире 2 и 3 частей"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Режисер нової "Оселі зла" Зак Креггер: "Фільм відповідає тону Resident Evil 4, але живе у світі 2 і 3 частин"

После успеха «Варвара» и «Оружия» Зак Креггер взялся за создание следующего фильма в серии «Обитель зла». Ныне режиссер поделился деталями проекта и разъяснил, в мире какой из частей игры будет происходить история.

По правде, объяснение получилось довольно запутанным. Если коротко — это «оригинальный фильм», который «будет жить в мире Resident Evil 2 и 3», но больше будет соответствовать «тону Resident Evil 4».

Оригинальным его можно считать потому, что лента прямо не адаптирует ни одну из частей игровой франшизы и представит совершенно новых персонажей. Креггер не подтвердил сюжет, но, по слухам, новая «Обитель зла» расскажет историю курьера-неудачника Брайана, которому поручили доставить посылку в отдаленную больницу Раккун-Сити посреди вспышки болезни. Это в принципе соответствует словам о 2 и 3 части, поскольку вспышка в последний раз наблюдалась в этих играх.

«Во время доставки Брайану приходится проехать по заснеженной горной дороге, где он случайно сбивает на машине странную женщину. Она каким-то образом выживает, но что-то с ней явно «не так». Пытаясь помочь, Брайан попадает в полномасштабную вспышку ужасных мутаций со щупальцами и биоинженерных чудовищ», — из утечки синопсиса.

Режиссер говорит, что игры также не имеют установленного сюжета и не имеют жестких временных рамок или мест событий.

«Не думаю, что я позволяю себе больше вольностей в этом [фильме], чем игровая франшиза. Я думаю, что я двигаюсь в пределах дозволенного».

Вместе с тем режиссер говорит, что темп игры вполне кинематографический:

«Действие происходит в мире игр, но самое главное, что путешествие, которое вы переживете как зритель, будет похоже на путешествие, которое вы переживете как игрок. Это означает, что фильм рассказывает об одном главном герое, который движется из точки А в точку Б, спускается все глубже и глубже в ад», — говорит Креггер. «Как человек, который сыграл не знаю сколько тысяч часов в Resident Evil, я просто чувствую, что знаю, каким может быть этот темп, и он по своей сути кинематографичен. Я чувствую, что есть отличный фильм, который может жить в этом мире и в таком темпе. Я очень увлечен историей, которую мы здесь расскажем».

Напомним, что ранее Креггер заявил, что не видел ни одного фильма франшизы:

«Я снимаю фильм, потому что люблю игры. Я играл во все, а в Resident Evil 4 где-то сто раз. Я ею одержим. Поэтому просто хочу рассказать историю, которая бы отдавала должное опыту, который получаешь, играя в эти игры. Я не видел фильмов, это не мое. Но игры — это мое».

Ожидается, что новая «Обитель зла» выйдет в сентябре 2026 года. Официально о кастинге не объявляли, но, по слухам, роль главного героя возьмет на себя Остин Абрамс из «Оружия». Креггер в интервью уточнил, что съемки начнутся в октябре в Праге и продлятся до конца января.

«Тепер ти тут живеш»: вийшов тизер-трейлер фільму «Повернення до Сайлент Хілл» з Джеймсом Сандерлендом

Источник: Game Spot

Популярные новости

arrow left
arrow right
Battlefield 6 собрала 9 000 онлайна в Steam еще до старта бета-теста
Отдел графики Xbox ищет новых работников сообщением с плохо сгенерированным ИИ-изображением
Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд
Как "Очень странные дела", но в детском лагере: на Hulu вышла комедия ужасов "Адское лето" с Финном Вулфгардом
Hollow Knight: Silksong будет стоить всего $20, но выйдет позже
В The Last of Us Part 2 добавили хронологический режим без флешбеков и скины из Uncharted
Фестиваль фризов от китайской Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers получила лишь 21% положительных отзывов в Steam
"Худший интерфейс" в Anno 117: Pax Romana испортил запуск демо — только 45% положительных отзывов
"Хищник" подвинул Стивена Кинга: фильм "Бегущий человек" выйдет позже, чем ожидалось
"Добавьте кокаин и подгузники в бюджет": ремейк "Голого пистолета" согласовали после теста Лиама Нисона с "разносом" боссов Paramount
Главный претендент на "Оскар": вышел трейлер трагикомедии "Джей Келли" с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером
Патч Elden Ring Nightreign с режимом на двоих не выйдет из-за землетрясений на Камчатке
Встреча Hitman с Uncharted? Первый полный геймплей 007: First Light и дата выхода и дата выхода
"UE5 — опухоль индустрии". Фаны жалуются, что римейк Metal Gear Solid Delta испортил культовую сцену со Снейком
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
Первый взгляд на «монстра» Джейкоба Элорди в готическом фэнтези «Франкенштейн» — новые кадры и дата релиза
Приквел "Рэмбо" о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг
Билеты на «Одиссею» в IMAX разобрали за час и перепродают по $150 — фильм выйдет в 2026 году и еще не получил трейлера
В Steam стартовал фестиваль "стрелялок" от третьего лица — Tom Clancy's, Uncharted и другие со скидками до -90%
Nintendo рассказала об отношениях Марио и Пич — кого-то это расстроит
«Ничто не вечно»: босс Ubisoft реагирует на петицию Stop Killing Games с 1,4 млн подписей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить