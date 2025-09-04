Режиссер новой "Обители зла" Зак Креггер: "Фильм соответствует тону Resident Evil 4, но живет в мире 2 и 3 частей"

После успеха «Варвара» и «Оружия» Зак Креггер взялся за создание следующего фильма в серии «Обитель зла». Ныне режиссер поделился деталями проекта и разъяснил, в мире какой из частей игры будет происходить история.

По правде, объяснение получилось довольно запутанным. Если коротко — это «оригинальный фильм», который «будет жить в мире Resident Evil 2 и 3», но больше будет соответствовать «тону Resident Evil 4».

Оригинальным его можно считать потому, что лента прямо не адаптирует ни одну из частей игровой франшизы и представит совершенно новых персонажей. Креггер не подтвердил сюжет, но, по слухам, новая «Обитель зла» расскажет историю курьера-неудачника Брайана, которому поручили доставить посылку в отдаленную больницу Раккун-Сити посреди вспышки болезни. Это в принципе соответствует словам о 2 и 3 части, поскольку вспышка в последний раз наблюдалась в этих играх.

«Во время доставки Брайану приходится проехать по заснеженной горной дороге, где он случайно сбивает на машине странную женщину. Она каким-то образом выживает, но что-то с ней явно «не так». Пытаясь помочь, Брайан попадает в полномасштабную вспышку ужасных мутаций со щупальцами и биоинженерных чудовищ», — из утечки синопсиса.

Режиссер говорит, что игры также не имеют установленного сюжета и не имеют жестких временных рамок или мест событий.

«Не думаю, что я позволяю себе больше вольностей в этом [фильме], чем игровая франшиза. Я думаю, что я двигаюсь в пределах дозволенного».

Вместе с тем режиссер говорит, что темп игры вполне кинематографический:

«Действие происходит в мире игр, но самое главное, что путешествие, которое вы переживете как зритель, будет похоже на путешествие, которое вы переживете как игрок. Это означает, что фильм рассказывает об одном главном герое, который движется из точки А в точку Б, спускается все глубже и глубже в ад», — говорит Креггер. «Как человек, который сыграл не знаю сколько тысяч часов в Resident Evil, я просто чувствую, что знаю, каким может быть этот темп, и он по своей сути кинематографичен. Я чувствую, что есть отличный фильм, который может жить в этом мире и в таком темпе. Я очень увлечен историей, которую мы здесь расскажем».

Напомним, что ранее Креггер заявил, что не видел ни одного фильма франшизы:

«Я снимаю фильм, потому что люблю игры. Я играл во все, а в Resident Evil 4 где-то сто раз. Я ею одержим. Поэтому просто хочу рассказать историю, которая бы отдавала должное опыту, который получаешь, играя в эти игры. Я не видел фильмов, это не мое. Но игры — это мое».

Ожидается, что новая «Обитель зла» выйдет в сентябре 2026 года. Официально о кастинге не объявляли, но, по слухам, роль главного героя возьмет на себя Остин Абрамс из «Оружия». Креггер в интервью уточнил, что съемки начнутся в октябре в Праге и продлятся до конца января.

Источник: Game Spot