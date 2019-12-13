Вышла демо-версия игры Detroit: Become Human

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Буквально перед самым релизом игры Detroit: Become Human разработчики из Quantic Dream предоставили заинтересованным пользователям возможность опробовать своё детище, а заодно проверить, потянут ли их системы данный проект. Сделать это можно при помощи демо-версии игры, которая уже доступна для загрузки в магазине Epic Games Store.

События игры разворачиваются в Детройте в 2038 году. Технологии развились до такой степени, что человекообразные андроиды встречаются на каждом шагу. Они говорят, двигаются, ведут себя словно человеческие существа. Но фактически они — лишь машины в услужении людей.

Демо-версия Detroit: Become Human предлагает ознакомиться с первой главой игры. В ней игроку предстоит играть за Коннора, уникального прототипа андроида, служащего в полицейском управлении Детройта. В первой главе игрок столкнётся с девиантным андроидом, который взял в заложники маленькую девочку. Чтобы разобраться с проблемой, нужно будет искать подсказки, исследовать место преступления и выбирать свой подход с умом, так как каждое действие повлияет на результат миссии и приведет к одной из шести различных концовок.

Купить игру Detroit: Become Human можно в том же магазине Epic Games Store по цене 673 грн.