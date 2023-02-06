Вышла демо-версия украинской игры Corsairs Legacy — за фидбек можно получить цифровой бонус

6 февраля начался фестиваль демо-версий в Steam, в котором участвует украинская игра Corsairs Legacy. Разработчики уже обновили страницу игры в Steam и открыли доступ к демо-версии.

Напомним, Corsairs Legacy – это пиратский экшен в стиле знаменитых «Корсаров», создаваемый украинской студией Mauris на основе игрового движителя Unity. В центре сюжета — контрабандист Джек Рекхэм, который волей судьбы становится пиратом. Игру анонсировали в апреле 2021 года и сначала планировали релиз RPG-режима с битвами на суше на 2021 год с последующим поэтапным развитием (в 2022 году планировалось добавить морские бои, а в 2023 – открытый мир). В конце 2021 года релиз Corsairs Legacy был перенесен на 2022 год. Однако из-за полномасштабного российского вторжения выпуск игры снова пришлось перенести. Сейчас релиз первой игры Corsairs Legacy, которая должна положить начало новой серии, запланирована на 2023 год (точная дата пока неизвестна).

Тем не менее, заинтересованные игроки уже могут оценить Corsairs Legacy благодаря выходу демо-версии игры. В первой демо-версии Corsairs Legacy игроки могут попробовать морской бой и абордаж. Команда проекта не успела внести все запланированные изменения к началу фестиваля, но уже добавила большинство изменений согласно комментариям под последним трейлером.

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Ранее разработчики опубликовали отдельную страницу в Steam для бесплатной версии, которая называется Corsairs Legacy: Prologue. Но, согласно условиям фестиваля, демоверсия должна выходить на основной странице игры Corsairs Legacy. Поэтому на странице Пролога в будущем выйдет другая версия Corsairs Legacy.

Главной целью демоверсии Corsairs Legacy команда называет возможность получить обратную связь от аудитории о текущей реализации механик игры и учесть ее в будущем релизе. Все игроки, которые пришлют свой фидбек разработчикам внутри демо через форму обратной связи, получат цифровой бонус в релизной версии игры за активное участие в разработке.

Также разработчики запустили стрим на странице игры в Steam, в котором руководитель проекта Владимир Бондаренко рассказывает о дальнейших планах и больших изменениях, произошедших с командой и проектом после 24 февраля 2022 года.

Все желающие помочь проекту могут оставить страницу трансляции игры Corsairs Legacy в Steam открытой вкладкой максимально возможное время. Высокий уровень онлайн участия в трансляции поможет получить дополнительных зрителей и тем самым увеличит сообщество украинского проекта.