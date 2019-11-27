Вышла мобильная игра Might & Magic Heroes: Era of Chaos





Компания Ubisoft предоставила широкой общественности доступ к мобильной игре Might & Magic Heroes: Era of Chaos. Предварительная регистрация на игру была открыта в начале этого месяца.

Игроку предстоит помогать королеве Катерине Айронфист восстанавливать королевство Эрафии, разрушенное в результате войны. Традиционно, для этого нужно нанимать легендарных героев, собирать огромные армии разнообразных существ, использовать магические способности. В игре доступны знакомые герои из классических фракций «Героев Меча и Магии», каждый из которых обладает уникальными умениями, оружием и артефактами. Также в армию можно привлекать более 40 типов отрядов и существ, включая знакомых рыцарей, грифонов, архангелов, драконов, орков и многих других. Для выполнения задач нужно будет исследовать огромный мир, собирать союзников, ресурсы, сокровища и артефакты.

Помимо сюжетной кампании в игре также доступны PvP-сражения против других игроков. Свои навыки полководца можно испытать в сражениях против других игроков как в асинхронном режиме, так и в многопользовательской игре. Кроме того, есть возможность вступить в гильдию и сражаться вместе с друзьями против других игроков. Для гильдий доступны штурмы замков и захват цитадели врагов, задания гильдии и редкая добыча.

Игра Might & Magic Heroes: Era of Chaos доступна в магазинах приложений для платформ Android и iOS.