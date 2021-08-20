Вышла обновлённая и улучшенная версия Quake, приуроченная к 25-летнему юбилею игры

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Во время проведения ежегодной конференции QuakeCon было объявлено, что компании Machine Games и id Software объединили усилия, чтобы выпустить визуально улучшенную версию оригинальной игры Quake. Напомним, 22 июня этой игре исполнилось 25 лет.

Обновлённая игра сохранила классический геймплей в стиле «беги и стреляй», но получила улучшенную графику с поддержкой широкоформатных дисплеев и разрешения 4K. Среди прочих улучшений графики упоминаются улучшенные модели, динамическое освещение, эффекты сглаживания и глубины резкости.

Кроме того, в обновлённом проекте доступны онлайн-мультиплеер и новые наборы расширения. Игра поддерживает как оригинальные пакеты расширения для Quake, так и два новых расширения, разработанных Machine Games. Доступен сетевой режим для четырех игроков или локальная совместная игра на разделённом экране. Ещё в игре предлагаются многопользовательские матчи для восьми игроков с поддержкой кроссплатформенной игры или локальные матчи с разделённым экраном для четырех игроков. Quake также будет включать поддержку фанатских модов и миссий, включая Quake 64.

Обновлённая игра Quake доступна на платформах на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch по цене $9,99, а также через сервис Xbox Game Pass Ultimate.

Источник: The Verge