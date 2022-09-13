Вышла watchOS 9 с улучшенным отслеживанием занятий спортом и новыми циферблатами

Вместе с iOS 16 компания Apple также выпустила операционную систему watchOS 9. Чтобы установить обновление на умные часы, сначала необходимо загрузить iOS 16 на свой iPhone.

Установить watchOS 9 можно на умные часы Apple Watch Series 4 и более новые версии. Также нужно отметить, что отдельные функции из новой операционной системы могут быть не доступны на некоторых моделях Apple Watch и в некоторых регионах.

Как и в предыдущих обновлениях, в watchOS 9 основное внимание уделяется фитнесу. Пользователи смогут видеть свои зоны сердечного ритма при тренировках и просмотре циклов сна. Также есть поддержка тренировок с использованием нескольких видов спорта и возможность отслеживать личные лучшие результаты. Кроме того, можно установить напоминания о необходимости принимать лекарства. Дополнительно переработан интерфейс Siri, обновлены быстрые действия и добавлено несколько новых циферблатов.

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Источник: Engadget