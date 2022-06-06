Представлена новая ОС для умных часов Apple watchOS 9 — свежие циферблаты, улучшенные тренировки и отслеживание сна

В рамках сегодняшней презентации WWDC22 компания Apple представила новую версию операционной системы watchOS 9 для умных часов Apple Watch. Система получила ряд новых функций, включая свежие циферблаты с более детальной информацией, отслеживание фаз сна, улучшенное приложение Workout и многое другое.

Итак, теперь на Apple Watch можно установить сразу четыре новых циферблата. Это Lunar с подробными данными о лунных фазах и календаре, переработанный Astronomy с картами звездного неба, Playtime с анимированными цифрами и строгий классический Metropolitan. Изменения коснулись и хорошо знакомых владельцам часов циферблатов, которые получили небольшие, но важные улучшения — например, возможность тонкой настройки фонового цвета, поддержку большего количества объектов для циферблата Portraits и т.д. Также можно настроить автоматическое переключение на конкретный циферблат после выбора конкретного режима Focus на смартфоне iPhone.

Существенно обновили и фирменное приложение для тренировок Workout. Теперь можно вывести максимальное количество показателей тренировок (включая несколько новых метрик) на несколько экранов Workout Views и быстро переключаться между ними с помощью колеса Digital Crown. Те, кто тренируется более профессионально, наверняка оценят появление в приложении Зон пульса (Heart Rate Zones), которые можно задавать вручную или рассчитать автоматически с учетом личных данных пользователя. Попадание в конкретную зону пульса важно при тренировках на выносливость или жиросжигающих занятиях.

Фанаты интервальных тренировок теперь смогут легко задавать собственную последовательность занятий (нагрузка/отдых) благодаря режиму Custom Workouts. Но больше всех повезло триатлетам — часы теперь самостоятельно смогут распознавать текущий вид активности, автоматически переключаясь между режимами отслеживания бега, велосипеда и плавания. После тренировки приложение Workout составит более детализированный и понятный отчет с дополнительными деталями, которые помогут полнее оценить ее результаты.

Тем, кто любит соревноваться, пригодится возможность бросить вызов самому себе (к примеру, попытаться побить собственный рекорд на любимом маршруте для пробежек) или же задать ориентир (к примеру, 10 км за 45 минут) и получать уведомления о ходе этого соревновательного вызова.

Много нареканий в сторону часов Apple Watch звучало из-за откровенно слабого режима отслеживания сна. В watchOS 9 часы наконец научились отслеживать фазы сна (REM, Core, Deep), а не только его длительность. Для этого используется информация не только о пульсе, но и движениях во сне, а также машинное обучение.

Новое приложение Medications позволяет не пропускать прием лекарств и витаминов, а также предупреждает о возможной несовместимости лекарств. Приложение ЭКГ и раньше умело определять мерцательную аритмию, но теперь пользователи с данным диагнозом смогут включить историю отслеживания AFib для получения важной информации о течении заболевания.

Вдобавок в watchOS 9 улучшили систему уведомлений, добавили новый вид жестов Quick Actions, переработали приложения Календарь и Напоминания, а также добавили новые API для разработки более полезных приложений.

Новая операционная система для умных часов watchOS 9 уже доступна разработчикам в рамках Apple Developer Program. Публичную бету выпустят в следующем месяце, а финальная версия будет доступна всем желающим осенью текущего года — ее получат все модели часов, начиная с Apple Watch Series 4 и новее.