Вышло обновление для Samsung Galaxy Watch 4 с новыми циферблатами и функциями
Компания Samsung внедрила несколько новых возможностей в свои умные часы Galaxy Watch 4. В программном обновлении компания добавила новые цифровые циферблаты и дополнительные функции.
Так, пользователям предлагается четыре новых варианта циферблатов. Они наглядно демонстрируются на следующей анимации.
Ещё одним новшеством стало движение использовать «тук-тук» в воздухе, которое позволяет запустить заранее заданные приложение или функцию. Дополнительно была улучшена функция обнаружения падения. Теперь часы будут обнаруживать и случаи, когда пользователь стоит неподвижно и падает.
Программное обновление с новыми циферблатами и функциями уже начинает распространяться для Bluetooth-версий Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, а LTE версии получат его немного позже.
Источник: The Verge