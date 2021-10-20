Вышло обновление для Samsung Galaxy Watch 4 с новыми циферблатами и функциями

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Samsung внедрила несколько новых возможностей в свои умные часы Galaxy Watch 4. В программном обновлении компания добавила новые цифровые циферблаты и дополнительные функции.

Так, пользователям предлагается четыре новых варианта циферблатов. Они наглядно демонстрируются на следующей анимации.

Ещё одним новшеством стало движение использовать «тук-тук» в воздухе, которое позволяет запустить заранее заданные приложение или функцию. Дополнительно была улучшена функция обнаружения падения. Теперь часы будут обнаруживать и случаи, когда пользователь стоит неподвижно и падает.

Программное обновление с новыми циферблатами и функциями уже начинает распространяться для Bluetooth-версий Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, а LTE версии получат его немного позже.

Источник: The Verge