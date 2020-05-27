Вышло обновление macOS 10.15.5 с режимом бережной «неполной зарядки» для продления ресурса батареи

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Компания Apple выпустила обновление macOS Catalina 10.15.5, реализовав в нём несколько новых функций. Одна из них призвана продлить срок службы батареи MacBook.

Литий-ионные аккумуляторы, применяемые, в том числе, и в MacBook, со временем химически стареют и деградируют. В результате, они получают меньший заряд, и время автономной работы ноутбука постепенно снижается. Новая функция призвана замедлить процесс деградации батареи, что позволит продлить срок её службы.

Работа данной функции проявляется в том, что батарея не заряжается до максимально допустимой ёмкости. Таким образом, в некоторых случаях 100-процентный уровень батареи может означать вовсе не максимальный уровень заряда, а максимально допустимый уровень для продления срока службы аккумулятора. Иными словами, батарея заряжена не на 100% полной ёмкости, а на 100% от того заряда, который она должна принять для продления срока её работы.

Новая функция продления срока службы аккумулятора ноутбука активирована по умолчанию в новых MacBook, которые поставляются с предустановленной версией macOS 10.15.5 или новее. Также она автоматически активируется при обновлении до macOS 10.15.5 на ноутбуках с поддержкой Thunderbolt 3 (это все модели MacBook Pro, вышедшие с 2016 года, и все версии MacBook Air, выпущенные с 2018 года).

Обновление macOS 10.15.5 также позволяет отключить функцию изменения размеров портрета текущего говорящего пользователя в групповых звонках FaceTime. Кроме того, добавлены элементы управления, позволяющие лучше калибровать Pro Display XDR.

Источник: The Verge