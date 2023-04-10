Вышли обновления iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 и macOS 13.3.1 с исправлением двух уязвимостей, которые уже использовались злоумышленниками

Apple выпустила обновления операционных систем iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 и macOS 13.3.1 для iPhone, iPad и Mac, соответственно. Рекомендуется установить их как можно скорее, так как они содержат важные исправления безопасности.

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Указанные обновления включает исправления для двух отдельных уязвимостей. При этом Apple стало известно, что уязвимости уже активно использовались злоумышленниками в реальных условиях.

Так, уязвимость IOSurfaceAccelerator может позволить приложению выполнять произвольный код с привилегиями ядра. Apple устранила проблему, улучшив проверку ввода. В то же время уязвимость WebKit может позволить вредоносному веб-содержимому выполнять код. Apple исправила эту проблему, улучшив управление памятью.

Данные уязвимости обнаружили команды Google Threat Analysis Group и Amnesty International Security Lab, они уведомили Apple л проблемах.

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Apple также выпустила обновление Safari 16.4.1 для macOS Monterey и macOS Big Sur, которое, вероятно, устраняет уязвимость WebKit.

Источник: macrumors