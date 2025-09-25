Вышли Xiaomi Pad mini с мощным процессором и Redmi Pad 2 Pro с большим аккумулятором

Вместе с последними телефонами линейки 15 Xiaomi представила планшеты Redmi Pad 2 Pro и Xiaomi Pad mini.

Redmi Pad 2 Pro

Pad 2 Pro имеют варианты Wi-Fi, 5G и версия первого с матовым экраном. Все оснащены 12,1″ IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 600 нит и разрешением 2,5K (1600 x 2560). Экран поддерживает Dolby Vision, DC dimming и имеет сертификат TUV Rheinland Low Blue light. Матовая версия имеет экран с нанотекстурой AG, которая уменьшает блики до 97%, по словам компании.

Новые планшеты Redmi оснащены процессором Snapdragon 7s Gen 4, имеют до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ накопитель данных. Есть также слот карт памяти microSD до 2 ТБ. Pad 2 Pro и Pad 2 Pro Matte Glass оснащены 8 МП задней камерой, тогда как Pad 2 Pro 5G имеет 13 МП камеру. Все три планшета получили 8 МП селфи-камеру.

Redmi Pad 2 Pro оснащены аккумулятором емкостью 12 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Другие характеристики включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G для соответствующей версии, четыре динамика и поддержку Dolby Atmos. На устройстве установлена HyperOS 2, которая предлагает Google Gemini и Circle to Search.

Планшет только с Wi-Fi стоит от €299,9 евро за вариант 6 ГБ/128 ГБ и €349,9 за 8 ГБ/256 ГБ. Он доступен в графитово-сером, сиреневом и серебристом цветах. Матовый Redmi Pad 2 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем стоит €379,9. Цена Pad 2 Pro 5G начинается от €379,9 евро за вариант с 6 ГБ/128 ГБ памяти, он выпускается в графитово-сером и серебристом цветах.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Xiaomi Pad mini

Планшет Pad mini оснащен 8,8″ дисплеем с разрешением 3K (1880 x 3008) и частотой обновления до 165 Гц. Экран поддерживает Dolby Vision, пиковую яркость 700 нит и полный DC dimming. В Xiaomi Pad mini работает мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+ в сочетании с до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ накопителем UFS 4.1.

Сзади Xiaomi Pad mini имеет 13 МП основную камеру, которая предлагает запись видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера — 8 МП.

Xiaomi Pad mini работает от аккумулятора 7500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт и проводной обратной зарядкой на 18 Вт. Планшет имеет два порта USB-C, два стереодинамика с Dolby Atmos и поддержкой аудио высокой четкости, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Его вес составляет 326 г.

Xiaomi Pad mini имеет начальную цену от $429. Он будет доступен в вариантах с 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ памяти в насыщенном сиреневом и сером цветах.

Источник: GSMArena