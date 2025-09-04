Samsung представила Galaxy Tab S11 в Украине: Dimensity 9400+, новые функции Galaxy AI, цена от 44 тыс. грн

Samsung анонсировала новую серию планшетов Galaxy Tab S11, которая включает модели Galaxy Tab S11 Ultra и Galaxy Tab S11. Новинки предлагают тонкий дизайн, производительные компоненты и новые ИИ-функции Galaxy AI.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Новый Galaxy Tab S11 Ultra позиционируется как самый мощный и одновременно самый тонкий планшет Samsung. Эта модель получила 14,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2960×1848 пикселей и частотой обновления. Пиковая яркость достигает 1600 нит. Устройство поддерживает возможность использования цифрового пера S Pen.

Новинка выполнена на базе процессора MediaTek Dimensity 9400+ (Dimensity 9300+ был в предыдущем Galaxy Tab S10 Ultra). Его дополняют оперативная память объемом 12 или 16 ГБ и встроенное хранилище емкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Дополнительно можно установить карточку памяти MicroSD емкостью до 2 ТБ. Новинка опционально поддерживает мобильную связь 5G (Sub-6) и позволяет использовать две SIM-карты (1 физическая + 1 eSIM).

Планшет содержит двойную камеру на задней панели. Она включает 13- и 8-мегапиксельный модули, а фронтальная камера ─ 12-мегапиксельная. Устройство также содержит четыре динамика, модуль беспроводной связи Wi-Fi 7 и аккумулятор емкостью 11 600 мА∙ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Аппарат имеет размеры 208,5×326,3×5,1 мм и вес 692 или 695 г (5G-версия).

Samsung Galaxy Tab S11

Более компактная и доступная версия Samsung Galaxy Tab S11 содержит 11-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Устройство использует тот же производительный процессор MediaTek Dimensity 9400+, но доступен только в одной конфигурации: с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем емкостью 256 ГБ. Слот для карты памяти и поддержка мобильной связи ─ такие же, как и в старшей версии.

Еще одним упрощением стало использование одиночной 13-мегапиксельной камеры на задней панели. Фронтальная камера ─ также 12-мегапиксельная. Вместо передового модуля беспроводной связи Wi-Fi 7 используется предыдущая версия стандарта Wi-Fi 6E. Также разработчики уменьшили емкость аккумулятора (до 8 400 мА∙ч), но сохранили 45-ваттную быструю зарядку. Размеры составляют 165,3×253,8×5,5 мм, а вес ─ 469 или 471 г.

Программные возможности

Обе новинки работают под управлением One UI 8 на базе One UI 8 на базе Android 16.0. Оболочка может похвастаться мультимодальным Galaxy AI, который в реальном времени анализирует текст, голос и изображения, помогая работать и создавать контент. Благодаря режиму Gemini Live пользователи могут делиться экраном или изображениями с камеры и сразу получать объяснения, итоги или интерпретации от ИИ.

Как заявляет производитель, ИИ упрощает работу с контентом: от быстрого подведения итогов статей с сохранением в Samsung Notes до ассистента во время мозговых штурмов и творческих задач. Функции Drawing Assist и Writing Assist помогают превращать эскизы в качественные изображения и менять тон или стиль текста. ИИ доступен и как плавающая вкладка, которая всегда «под рукой».

Обновленный S Pen получил конусообразный наконечник для лучшего контроля и шестиугольную форму для удобного держания. Благодаря Quick Tools и Sticky Memos пользователи могут быстро настраивать инструменты и записывать мысли без переключения между программами.

Цена

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 уже доступен для заказа в Украине. Цена версии с Wi-Fi составляет 43999 грн, а за модификацию с поддержкой 5G придется заплатить 49999 грн. Информация о цене и сроках начала продаж топовой версии Samsung Galaxy Tab S11 Ultra в Украине пока не разглашается. Цена в Европе составляет от €1340 до €1910.

Источник: Samsung