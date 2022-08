War Gods Zeus of Child – в магазине Xbox вышел «клон» God of War

В магазине Xbox появилась игра под названием War Gods Zeus of Child, в которой присутствует Кратос – персонаж видеоигры Sony God of War. Вместе с ним в клоне доступны и другие персонажи и монстры из франшизы God of War, которая изначально доступна только на платформе PlayStation.

Фактически War Gods Zeus of Child — это явный плагиат God of War, который был опубликован в магазине Xbox. Её выпустил разработчик Dolaka Ltd. Автор описывает свой проект как «отличную военную игру», в которой игроку предстоит уничтожать противников на арене, управляя Кратосом. Своё творение автор хотел продавать в магазине Xbox по цене всего лишь $4,09 за копию.

Как отмечает ресурс Eurogamer, компания Dolaka Ltd не первый раз замечена в распространении плагиата. Ранее она разместила в магазине Xbox двойник Fall Guys под названием Dinasaur Falling Surviva.

Строгие процессы сертификации Microsoft обычно не позволяют подделкам попадать в магазин, но игры Dolaka Ltd могут продаваться через программу Xbox Creators Program, которая позволяет разработчикам обходить типичные процессы, требуемые для публикации игр. На момент подготовки материала игра War Gods Zeus of Child уже недоступна в магазине Xbox.

Источник: The Verge