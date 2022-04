Wargaming заявляет об «уходе» из россии и беларуси, но фактически передаёт местный бизнес дочерней компании Lesta Studio

Компания Wargaming, известная по играм World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz, заявила об уходе с рынков россии и беларуси. Отметим, компания была создана в беларуси в 1998 году, но сейчас её штаб-квартира располагается в Республике Кипр.

«Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в россии и беларуси и покинет обе страны», — говорится в заявлении на сайте компании.

Вместе с тем «уход» Wargaming из россии и беларуси получился очень специфическим. Фактически, она передала весь бизнес в этих странах компании Lesta Studio. Lesta Studio – это российская фирма, для которой Wargaming является материнской компанией. Хотя Wargaming заявляет, что Lesta Studio больше не аффилирована с ней, на текущий момент в открытых источниках значится, что кипрская ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД является владельцем 100% доли ООО «ЛЕСТА».

«С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения», — заявляет Wargaming.

Дополнительно отмечается, что течение переходного периода существующие продукты останутся доступными в россии и беларуси и будут управляться новым владельцем.

Дополнительно компания сообщает, что она начала процесс закрытия своей студии в Минске, беларусь.