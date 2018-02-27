Western Digital представила самую быструю в своем классе карту памяти microSD объемом 400 ГБ

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Летом прошлого года в рамках выставки IFA 2017 компания Western Digital представила карту SanDisk Ultra microSDXC UHS-I рекордного для данного класса карт объема – 400 ГБ. В Барселону, на выставку MWC 2018, Western Digital привезла карту памяти SanDisk Extreme UHS-I microSDXC, которая, кроме большой емкости (400 ГБ), выделяется еще и скоростными характеристиками. По словам производителя, это самая быстрая в мире карта памяти UHS-I.

В режиме чтения новая карта развивает скорость передачи данных до 160 МБ/с (в режиме записи – до 90 МБ/с), что более чем на 50% превосходит показатель нынешних карт памяти SanDisk Extreme UHS-I microSD.

Устройство соответствует классу скорости Application Performance Class 2 (A2), дебютировавшему в новой версии спецификаций SD 6.0, опубликованных организацией SD Association в феврале прошлого года. Соответствующая маркировка в числе прочего гарантирует производительность не ниже 4000 IOPS на операциях чтения с произвольным доступом и не ниже 2000 IOPS — на операциях записи с произвольным доступом. По скорости передачи данных при последовательных операциях класс A2, напомним, идентичен классу A1.

Новая карта предназначена для использования со смартфонами и планшетами, работающими под управлением ОС Android, камерами, дронами и прочими устройствами.

Карта предназначена для использования со смартфонами и планшетами с ОС Android, камерами, дронами и прочими устройствами. Производитель адресует ее в первую очередь тем, кто работает с контентом высокого качества 4K.

Данных о цене и сроке начала продаж пока нет.

Источник: Sandisk