Windows 11 получила нативную поддержку MIDI 2.0

Операционная система Windows 11 наконец-то получила нативную поддержку MIDI 2.0. Это важный шаг вперед для музыкантов. Протокол MIDI существует с 1983 года и лежит в основе работы электронных инструментов, синтезаторов и студийного ПО. Несмотря на это, поддержка со стороны Microsoft долгое время оставалась ограниченной.





Теперь ситуация меняется. Windows 11 получила встроенную поддержку MIDI 2.0 — стандарта, который представили еще в 2020 году. Он приносит ряд важных обновлений: двусторонний обмен данными между устройствами, автоматическое обнаружение оборудования и настройки протокола, неограниченную скорость передачи, высокоточные контроллеры, артикуляцию для каждой отдельной ноты, самодостаточные устройства и тому подобное.

В то же время полный отказ от MIDI 1.0 был бы проблемой из-за совместимости со старым оборудованием. Именно поэтому Microsoft создала новый стек Windows MIDI Services. В нем компания фактически перестроила поддержку MIDI 1.0, модернизировала ее и соединила с полноценной поддержкой MIDI 2.0. Этот комбинированный стек уже работает нативно в Windows 11. Предыдущую версию начали тестировать в сборке Canary 27788, которая вышла несколько недель назад.

Новая MIDI-инфраструктура поддерживает режим multi-client — несколько приложений могут одновременно работать с одним и тем же MIDI-портом или устройством. Теперь не нужно устанавливать драйверы от конкретных производителей, чтобы достичь такого результата. Также MIDI 1.0 получила более понятные названия портов и дополнительные метаданные для конечных точек. Управлять всем этим можно через отдельное приложение MIDI Settings, которое вскоре станет доступным для загрузки как опция.





Среди других обновлений:

связь приложений через встроенный loopback и MIDI app-to-app;

возможность использовать любое устройство с любым приложением благодаря автоматическому переводу и масштабированию MIDI 2.0;

более точная синхронизация сообщений благодаря отметкам времени и запланированным сообщениям;

поддержка новых устройств через USB-класс драйвера для MIDI 1.0 и 2.0;

инструменты и поддержка MIDI-скриптов.

Microsoft подчеркивает, что на этот раз развивает MIDI-стек в открытом формате. Компания открыла публичный репозиторий на GitHub и создала Discord-сервер для обсуждений и сотрудничества с сообществом.

Источник: neowin