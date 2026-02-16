tradfi
Microsoft блокирует загрузку ISO-образов Windows 11 через Rufus и Fido

Вадим Карпусь

Microsoft блокує завантаження ISO-образів Windows 11 через Rufus та Fido

Пользователей ПК постигла новая неожиданность с установкой операционной системы Windows 11. Возникли проблемы с загрузкой ISO-образов в определенных условиях. Так, возникли сообщения о сбоях при попытке получить последние сборки Windows Insider, а разработчик популярной утилиты Rufus прямо предполагает, что Microsoft могла намеренно ограничить альтернативные способы загрузки.


Проблема затрагивает предварительные версии Windows 11 в канале Canary (сборка 28020.1611), а также Server Preview build 29531. На официальном форуме Microsoft пользователь ChronoVore сообщил, что не может загрузить свежий ISO-образ. Система выдает ошибку с кодом 715-123130 и идентификатором b64dd3c8-ed16-4d46-87ac-a871691f1c41. Сообщение указывает, что определенный диапазон IP-адресов заблокирован, «поскольку они не являются теми, за кого себя выдают». Пользователь уточняет, что не использует VPN:

«Я пользуюсь Google Fiber и не могу загрузить новый ISO. Я не использую анонимайзер, мой IP-адрес — мой собственный».

Похожие трудности возникли и в Rufus — утилите, которую широко применяют для создания загрузочных USB-носителей и получения Windows-образов. Ее разработчик Пит Батар в ветке GitHub отметил, что скрипт Fido больше не работает. По его словам, Microsoft может обнаруживать этот скрипт:

«…они обнаруживают скрипт (что, откровенно говоря, не так уж и сложно сделать, поскольку он с открытым кодом), хотя для этого требуется активное преднамеренное участие со стороны Microsoft, чтобы взломать загрузку через скрипт».

Идея заключается в том, что компания стремится направить пользователей к официальному способу получения ISO — через Media Creation Tool (MCT). Официальных заявлений о блокировании альтернативных методов пока нет. В то же время ранее Microsoft уже меняла механизмы аутентификации и входа в Windows 10 и 11, объясняя это преднамеренными изменениями.


Интересно, что проблему также зафиксировали в Feedback Hub, и там отмечают, что сбой касается всех каналов Insider Preview. Подобная ситуация уже случалась ранее, и тогда Rufus впоследствии адаптировался к изменениям.

Для пользователей это означает потенциальные трудности с получением тестовых сборок вне официальных инструментов. Особенно это важно для ИТ-специалистов, энтузиастов и системных администраторов, которые регулярно работают с ISO-образами для тестирования или развертывания.

Источник: neowin

