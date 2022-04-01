Windows Central: В Xbox Game Pass появится семейный план на пять человек

Издание Windows Central сообщает, что Microsoft в скором времени запустит новый семейный план для Xbox Game Pass. Подписка предоставляет доступ к библиотеке игр за ежемесячную плату. Сейчас несколько планов Xbox Game Pass позволяют играть в игры на ПК, консолях Xbox или облаке на мобильных устройствах, но только для одного человека. Новый семейный план включает в себя до пяти пользователей с предоставлением доступа ко всем играм библиотеки.

Как подчеркивает Windows Central, это будет дешевле, чем создание отдельных учетных записей для нескольких игроков. Xbox Game Pass может использовать семейные учетки Microsoft, которые уже используют в Office 365. Ограничения для такой подписки состоит том, что все учетные записи должны быть зарегистрированы в одной стране.

Согласно источникам в Microsoft, новый план Xbox Game Pass запустят позже в этом году.

Пока неизвестно, будут ли разные планы для PC Game Pass и Xbox Game Pass, или семейный план станет эксклюзивом в тарифе Xbox Game Pass Ultimate. Неизвестна и стоимость семейной подписки, но сообщается, что она будет дешевле, чем оплата нескольких учетных записей, как это требуется сегодня.

Информация о возможном введении семейной подписки Xbox Game Pass появилась после анонса от Sony, в котором говорилось об объединении PlayStation Plus и PlayStation Now в один сервис.