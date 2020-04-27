WSJ: Старт массового производства новых iPhone 12 отложен на месяц
Согласно свежей публикации WSJ, Apple начнет массовое производство новых смартфонов iPhone 12 примерно на месяц позже, чем планировала изначально. Сдвинуть старт производства новых смартфонов Apple была вынуждена в связи с разрушительным влиянием пандемии коронавируса на цепочки поставок и производство.
Apple традиционно проводит презентацию новых iPhone в начале сентября и начинает розничные продажи уже до конца месяца. Нет никакого секрета в том, что массовое производство новых моделей ведется в летние месяцы, благодаря чему после презентации Apple оперативно начинает отгрузки готовой продукции на рынок.
По данным WSJ, массовое производство iPhone 12 будет вестись (как всегда, на заводах контрактного производителя Foxconn) с июля по сентябрь. В то же время более позднее начало производства iPhone 12 вовсе не обязательно значит более позднее начало фактических продаж. Хотя буквально на прошлой неделе небезызвестный аналитик Мин Чи Куо в своем свежем прогнозе упоминал, что iPhone 12 задержится как минимум на месяц.
Но если даже iPhone 12 поступят в продажу вовремя, то очень высокая вероятность дефицита на старте продаж. К слову, подобного рода проблемы у Apple возникали и ранее — iPhone X был представлен вместе с iPhone 8 в сентябре 2017-го, но поступил в продажу только в ноябре из-за производственных трудностей. Точно такая же участь постигла iPhone Xr, который дебютировал в сентябре 2018 года, но задержался с выходом до ноября из-за проблем с производством ЖК-экранов.
Если верить слухам, в этом году в линейку iPhone 12 войдут четыре модели: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus — на замену iPhone XR и iPhone 11 — получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно; старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма.
Источник: The Wall Street Journal